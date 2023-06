Unruhe bei Everton: Jetzt zieht auch noch Ancelotti vor Gericht

Der turbulenten Saison folgt beim FC Everton offenbar ein turbulenter Sommer. Jetzt sorgt auch noch Ex-Trainer Carlo Ancelotti für Schlagzeilen.

Erst am letzten Spieltag der abgelaufenen Saison hatte der FC Everton den Klassenerhalt in der Premier League perfekt gemacht und damit den ersten Abstieg seit 1954/55 gerade noch verhindert. Was sich dabei und seitdem beim Traditionsklub aus Liverpool abspielt, hat mit Kontinuität aber herzlich wenig zu tun.

Sean Dyche war im Januar bereits der dritte Cheftrainer seit rund einem Jahr, und nun beginnt das Stühlerücken in höheren Ebenen. Am Montag gaben die Toffees bekannt, dass Geschäftsführerin Denise Barrett-Baxendale ebenso wie ihre Kollegen Grant Ingles und Graeme Sharp den Klub verlassen und Vorstandschef Bill Kenwright in den kommenden Stunden das gleiche Schicksal ereilen könnte.

Fürs neue Stadion wird dringend Geld gebraucht

Das Quartett war seit dem 14. Januar bei keinem Heimspiel im Goodison Park mehr zugegen, nachdem dessen Arbeitgeber dringend dazu geraten hatte. Grund waren die anhaltenden Proteste der Fans gegen die Klubführung um Eigner Farhad Moshiri, dem 94 Prozent des FC Everton gehören.

Dass Barrett-Baxendale & Co. ein halbes Jahr später nun tatsächlich gehen müssen, dürfte viele Anhänger erleichtern, zumal der Schritt in England als Zeichen gewertet wird, dass damit die seit Wochen im Raum stehenden Investitionen der MSP Sports Capital aus New York bevorstehen könnten. Diese werden insbesondere benötigt, um die Fertigstellung des neuen Stadions zu sichern und den wenig ausbalancierten Kader umzubauen.

Ancelottis Anwälte sollen Klage eingereicht haben

Seit März untersucht zudem eine unabhängige Kommission mögliche Verstöße gegen die Finanzregeln der Premier League. Womöglich haben die Toffees ein dickeres Minus verzeichnet als erlaubt. Sollte sich das bestätigen, droht ihnen eine empfindliche Strafe.

Da kommt es zur Unzeit, dass nun offenbar auch noch eine gerichtliche Auseinandersetzung mit einem Ex-Trainer läuft. Wie mehrere englische Medien übereinstimmend berichten, haben die Anwälte von Carlo Ancelotti am Freitag eine Klage gegen den FC Everton eingereicht, die sich auf "allgemeine kommerzielle Verträge und Vereinbarungen" beziehe. Ancelotti, aktuell Trainer von Real Madrid, betreute die Toffees zwischen Dezember 2019 und Juni 2021.