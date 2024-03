Unrühmliche Schlussphase: "Mir macht so etwas nicht so Spaß"

Mit einem Nichtangriffspakt in der Schlussphase fixieren Austria Klagenfurt und Rapid im direkten Duell den gemeinsamen Einzug in die Meistergruppe. Am Ende dominiert die Vernunft, wie die Protagonisten nach dem Spiel erklären.

Austria Klagenfurt und Rapid Parallelen zu Gijón zu unterstellen, ginge definitiv zu weit, die letzten 15 Minuten der Partie im Wörthersee-Stadion werden dennoch als unrühmliche Anekdote in die Geschichte der österreichischen Bundesliga eingehen. Davor hatten beide Mannschaften den Ankündigungen im Vorfeld entsprechend auf Sieg gespielt, nach dem Ausgleichstreffer durch Klagenfurts Christopher Wernitznig in der 73. Minute besonnen sich die Kontrahenten allerdings darauf, dass ja beiden ein Unentschieden für die Teilnahme an der Meistergruppe reicht.

Was folgte war ein Ballgeschiebe, das dann doch notgedrungen an Gijón '82 erinnerte. Ohne eine weitere Torchance zu verzeichnen, nahmen Austria Klagenfurt und Rapid das 1:1 mit und stehen damit - wie schon in den beiden vergangenen Saisonen - im oberen Play-off.

Rapid-Trainer Klauß: "Wir wollten weniger Risiko gehen"

"Alles in allem können wir zufrieden sein, dass wir nächste Woche im oberen Play-off spielen", atmete Rapid-Youngster Leopold Querfeld nach der Partie im "Sky"-Interview durch. "Jetzt geht die Saison von vorne los", freut sich sein Trainer Robert Klauß auf den Finaldurchgang, den sein Team nach der Punkteteilung mit lediglich einem Zähler Rückstand auf Platz drei in Angriff nehmen wird.

Angesprochen auf den Nichtangriffspakt in der Schlussphase bot der 39-Jährige keine Angriffsfläche. "In erster Linie ging es darum, uns nach dem Ausgleich wieder Stabilität zu holen. Das ist eine ganz schwierige Phase im Spiel und wir hatten eine ganz junge Mannschaft auf dem Platz in diesem Moment. Dann haben wir irgendwann gemerkt, dass sich Klagenfurt zurückgezogen hat und gar nicht mehr angelaufen ist. Da haben wir den Ball laufen lassen, weil wir einfach weniger Risiko gehen wollten."

Für Querfeld war es nach dem Ausgleich "ein komisches, zerfahrendes Spiel. Mir macht so etwas nicht so Spaß", gestand der 20-Jährige, gab aber die Notwendigkeit zur Vorsicht unter den gegebenen Umständen zu bedenken, "weil man immer einen Konter fressen kann".

Klagenfurt-Kapitän Mahrer: "Ich glaub', da darf man uns nicht böse sein"

Auch bei Klagenfurt-Trainer Peter Pacult war die Freude über den erneuten Einzug ins obere Play-off groß. "Das hat einen Riesenstellenwert! Wenn man bedenkt: Wir sind 2021 aufgestiegen und jetzt dreimal hintereinander in die Meistergruppe zu kommen, das wird schwer für die nachfolgenden Vereine, das einzustellen. Kompliment und Gratulation an die Mannschaft!"

Für seinen Kapitän Thorsten Mahrer ist die wieder gelungene Qualifikation für die Meistergruppe "der Beweis für unsere harte Arbeit über 22 Runden". Deshalb ist für den Abwehrspieler klar: "Wir stehen absolut verdient da oben." Für das Ballgeschiebe während der letzten Viertelstunde bat der 34-Jährige um Verständnis: "Wir kommen sehr spät zurück ins Spiel, wissen, dass uns ein Punkt fürs obere Play-off reicht. Ich glaub', da darf man uns nicht böse sein. Wir haben über 80 Minuten ein sehr offenes Spiel gezeigt, wo es hin und her ging und die letzten paar Minuten waren dann beide mehr aufs Verwalten aus."