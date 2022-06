Unrath unterschreibt ersten Profivertrag in Würzburg

Die Würzburger Kickers sind auf der Suche nach einem Innenverteidiger in Karlsruhe fündig geworden - Aron Unrath wechselt aus der U 19 des KSC zu den Kickers.

Die Würzburger Kickers treiben die Planungen nach dem Abstieg in die Regionalliga weiter voran. Am Dienstagabend verkündeten sie die Verpflichtung eines jungen Abwehrspielers: Aron Unrath wechselt von der U 19 des Karlsruher SC an den Dallenberg und unterschreibt seinen ersten Profivertrag.

"Die Kickers sind meine erste Station im Herrenbereich. Ich freue mich darauf, mich in der Regionalliga zu beweisen und mich in einer ambitionierten Mannschaft durchzusetzen", wird der gebürtige Wannheimer in der Pressemitteilung zitiert.

Unrath bestach durch konstante Leistungen

Der Innenverteidiger führte in der abgelaufenen Spielzeit die höchste Junioren-Mannschaft der Badener in 19 Partien als Kapitän aufs Feld und bestach laut Kickers-Trainer Marco Wildersinn durch konstante Leistung. Vor dem KSC stand der 18-Jährige für Astoria Walldorf und die TSG Hoffenheim, wo Neu-Coach Wildersinn bis Oktober 2020 die Zweitvertretung trainierte, auf dem Platz.