Unorthodoxer Wechsel: Moriyasus Kniff geht auf

Japan überraschte am ersten Spieltag der WM und setzte sich mit 2:1 gegen Deutschland durch. Entscheidend war eine Umstellung von Trainer Hajime Moriyasu.

In der ersten Hälfte war Japan nicht wirklich gut im Spiel. Zwar erzielte Samurai Blue ein frühes Abseitstor durch Daizen Maeda, viel mehr ging in der Offensive aber nicht. Die DFB-Elf bot zwar defensiv ein bisschen was an, doch die Mannschaft von Hajime Moriyasu spielte es nicht gut zu Ende. Und defensiv waren sie durchaus gefordert, die DFB-Elf hatte über 80 Prozent Ballbesitz und war die klar tonangebende Mannschaft.

Nach einer schwachen ersten Hälfte samt 0:1-Rückstand musste sich also etwas ändern bei den Japanern. Der Coach griff zu einem auf den ersten Blick überraschenden und bei Rückstand nicht üblichen Wechsel, nahm den offensiven Flügelspieler Takefusa Kubo raus und brachte Defensivmann Takehiro Tomiyasu.

"Wir wussten, dass wir uns mehr um die Verteidigung kümmern müssen. Deshalb habe ich das System umgestellt. Die Spieler wussten direkt, was ich damit meine und wie sie sich verhalten sollten", sagte Moriyasu, der seine Mannschaft nach der Pause mit einer Fünferkette auf den Rasen schickte.

Zieht Japan nach 2018 erneut ins Achtelfinale ein?

Zwar hatten die Japaner durchaus etwas Glück, dass Deutschland nicht das 2:0 machte, doch insgesamt war der Außenseiter nach der Pause besser im Spiel, entfachte offensiv mehr Gefahr. Und so kam es eben, dass sich Freiburgs Ritsu Doan und Bochums Takuma Asano in die Torschützenliste eintrugen und für den 2:1-Sieg von Samurai Blue sorgten.

Japan hat nun eine exzellente Chance, wie 2018 (2:3-Niederlage gegen Belgien) das WM-Achtelfinale zu erreichen und damit einen der beiden Ex-Weltmeister Spanien oder Deutschland in der Vorrunde auszuschalten. "Wir haben einen tollen Sieg gefeiert, aber es geht weiter. Wir werden uns auf das nächste Spiel genauso gut vorbereiten", blickte Coach Moriyasu direkt nach vorne. Am Sonntag (11.00 Uhr/LIVE! bei kicker) steht das Duell mit Costa Rica an.