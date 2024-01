"Unorthodox" und "unangenehm": Darmstadt leiht Justvan aus

Darmstadt 98 hat mit Julian Justvan seinen ersten Winterneuzugang verpflichtet. Coach Torsten Lieberknecht ist überzeugt von den vielfältigen Qualitäten des 25-Jährigen.

Darmstadt teilte am Freitagnachmittag mit, dass Justvan von der TSG Hoffenheim bis Sommer ausgeliehen wird. Bei den Kraichgauern besitzt er noch einen Vertrag bis 2027, kam allerdings nicht auf die von ihm erhoffte Spielzeit.

"Nachdem ich mich gestern Mittag hinsichtlich kurzfristiger Neuzugänge doch eher sehr skeptisch geäußert hatte, war ich umso erfreuter, als am späten Nachmittag kurzfristig Bewegung in die Verhandlungen kam", wird Lieberknecht in einer Mitteilung des Klubs zitiert und unterstreicht die Qualitäten des Mittelfeldspielers: "Julian Justvan ist ein schneller, technisch versierter Spieler mit einer guten defensiven Antizipation, der flexibel einsetzbar ist. Wie im positiven Sinne unorthodox er seine Positionen ausfüllt, wissen wir aus seiner Zeit in Paderborn: Dort war er für uns stets der am unangenehmsten zu analysierende Spieler."

Justvan war erst im Sommer vom SC Paderborn nach Hoffenheim gewechselt. In der Liga kam er bisher zu Kurzeinsätzen. Zudem wurde er in der ersten Runde im DFB-Pokal eingewechselt. In der Partie beim VfB Lübeck (4:1) erzielte er seinen bisher einzigen Treffer.

Schwegler: "Julian ist ein sehr veranlagter Spieler"

"Julian ist ein sehr veranlagter Spieler, der mit seiner Schnelligkeit und seiner technischen Stärke in Zukunft noch eine wichtige Rolle in unserem Kader spielen kann. Er hat dies in zahlreichen Trainingseinheiten immer wieder angedeutet, auch wenn er bei uns bisher kaum Spielpraxis auf höchstem Niveau erhalten hat", sagt Pirmin Schwegler, Leiter Profifußball bei der TSG. Kommt Justvan künftig regelmäßig zum Einsatz, hat sich der Deal für alle Parteien gelohnt.