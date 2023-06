Uno spielen und kicken: Deutsche U 21 startet am Mittwoch ins EM-Turnier

Sie spielen sehr gut Fußball - und verstehen sich dabei auch noch prima. Jetzt stehen die Jungs der deutschen U-21-Nationalmannschaft vor einem großen Turnier.

"Elf Freunde müsst ihr sein!" So lautet ein Sprichwort im Fußball. Und für die deutsche U-21-Nationalmannschaft passt das. "Wir verstehen uns echt super", sagt Yannik Keitel. Der Fußballer ist 23 Jahre alt. "Wir spielen im Pool zusammen Ball, spielen Tischtennis oder Billard."

U-21-EM in Georgien Der Spielplan

Zurzeit wohnen er und seine 22 Mitspieler in einem Hotel im Land Georgien. Dort bereiten sie sich auf ein großes Turnier vor. Denn an diesem Mittwoch beginnt die U-21-Europameisterschaft in Georgien und Rumänien. U21 heißt: Zu Beginn der EM-Qualifikation waren die Spieler höchstens 21 Jahre alt. Weil seitdem zwei Jahre vergangen sind, sind einige Spieler inzwischen auch 23 Jahre alt.

Bei Uno wird geplaudert

Die Spieler verbringen auch neben dem Platz viel Zeit miteinander. Für Kilian Fischer ist das besonders wichtig. Der 22-Jährige spielt sonst für den VfL Wolfsburg. Für ihn gehört es dazu, sich auch über private Dinge zu unterhalten. "Das geht etwa beim Uno-Spielen sehr gut", sagt der Abwehrspieler.

Größter Star im Team ist 18-jährige Stürmer Youssoufa Moukoko von Borussia Dortmund. Auch der 22 Jahre alte Josha Vagnoman vom VfB Stuttgart ist schon für die erste Nationalmannschaft aufgelaufen. Für ihn ist es kein Rückschritt, nun mit den Junioren zu spielen, sagt er. "Dass ich überhaupt oben mitspielen und mittrainieren darf, ist mir schon Ehre genug gewesen."

Deutschland ist nicht Favorit

Trotz des Teamgeists könnte es für die Deutschen schwer mit dem Titel werden. Obwohl sie zuletzt dreimal hintereinander das Finale erreicht und die Turniere 2017 und 2021 gewonnen haben, reisen sie diesmal nicht als Favorit an. Die größten Chancen werden England und Frankreich vorausgesagt.

Falls du dir die Spiele anschauen willst: Die Partien der deutschen Mannschaft werden kostenlos vom Fernsehsender Sat.1 übertragen. Los geht es für Deutschland am Donnerstag gegen Israel.