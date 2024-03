"Uno hat mehr Skill": Gültekin stellt eSport-Tauglichkeit von FC 24 infrage

Die Niederlage im VBLCC-Finale gegen den SC Paderborn hätte für RB Leipzig kaum bitterer ausfallen können. eNationalspieler Umut Gültekin machte seinem Ärger über EA SPORTS FC 24 nach Abpfiff Luft.

Den Gang vor die Mikrophone und Kameras der anwesenden Pressevertreter sparte sich Leipzigs Umut Gültekin nach dem verlorenen Finale der deutschen Klub-Meisterschaft. Der RBLZ-Profi fand stattdessen einmal mehr in Twitter-Nachfolger X das Ventil für seinen Ärger. "Dass man EA FC als eSport-Titel erlaubt, ist unglaublich", schrieb Gültekin am Sonntagabend. "Uno hat mehr Skill als dieses Spiel - und das meine ich ernst. Ich könnte gegen einen Einarmigen verlieren, weil dieses Spiel so unfassbar schlecht ist."

Der amtierende Klub-Weltmeister hat den X-Post inzwischen wieder gelöscht. Doch was hatte ihn so dermaßen in Rage versetzt?

Das letzte Einzelspiel des Finals gegen Paderborn verlor 'RBLZ_Umut' mit 1:2 gegen Jamie Bartel. Damit war der Leipziger Traum von der zweiten Titelverteidigung in Folge geplatzt. Das Ergebnis spiegelte jedoch keinesfalls den Verlauf wider: Gültekin war spielerisch über 90 Ingame-Minuten hinweg überlegen und hatte die deutlich besseren Gelegenheiten. Laut VBL-Webseite summierte sich sein xGoals-Wert in FC 24 auf 3,6 - Bartel hingegen hatte letztlich 1,0. War der RB-eSportler also einfach nicht kaltschnäuzig genug?

Man braucht gar nicht darüber zu diskutieren, dass ich das Spiel nicht hätte gewinnen dürfen. Jamie Bartel (SC Paderborn) über sein Final-Einzel

Auf einige Szenen trifft das womöglich zu. Bei anderen Gültekin-Abschlüssen hingegen waren sich sämtliche Experten einig, dass sie dem aktuellen FC-24-Gameplay entsprechend ihren Weg ins Paderborner Tor hätten finden müssen. Selbst Einzel-Gegner 'Chaser' räumte gegenüber kicker eSport im Nachhinein ein, "völlig unverdient" gesiegt zu haben. Im VBL-Livestream meinte er zudem: "Man braucht gar nicht darüber zu diskutieren, dass ich das Spiel nicht hätte gewinnen dürfen." Er habe "komplett Schwein" gehabt.

Bartel vermutete im Interview mit kicker eSport, dass er die Partie bei selbem Verlauf in nur "einem von einer Million Fällen" gewonnen hätte - ebendieser trat ein.

Nicht die einzigen befremdlichen FC-24-Momente

Die vielen verzogenen Torschüsse von 'RBLZ_Umut' waren nicht die einzigen Momente des Wochenendes, in denen das Gameplay von FC 24 befremdlich wirkte. Dem Hamburger SV wurde im Play-off-Doppel gegen den SC Freiburg laut eSportler Steffen Pöppe eine Klärungs-Animation verwehrt. Was im entscheidenden Gegentor zum 1:2 endete - der HSV schied aus. Und Hertha-Profi Bastian Puskas gelang in der Gruppe eine starke Flanke von der Grundlinie an den langen Pfosten. Dabei hatte er mit rotem Timed Finish geschossen.

Gültekins RBLZ-Teamkollege Levy Finn Rieck war im Finale gegen Paderborn zwar nicht zum Einsatz gekommen, teilte seine Empfindungen aber ebenfalls mit der Öffentlichkeit. "Ich war noch nie in einer Situation wie jetzt und weiß nicht so richtig, wohin mit meinen Emotionen und Gefühlen", teilte er via Instagram-Story mit. "Ich brauche auf jeden Fall ein paar Tage, um alles zu verarbeiten." Viel Zeit hatten die RBLZ allerdings nicht: Schon am heutigen Dienstag um 21 Uhr treffen sie im DFB-ePokal-Achtelfinale auf die SV Elversberg - live auf dem Twitch-Kanal von kicker eSport und unter kicker.de/esport.