"Unnachahmlich, unorthodox": Openda hat nur noch Kane vor sich

Vor allem ein Leipziger Akteur spielte sich beim 4:1-Erfolg der Sachsen beim SC Freiburg am Samstagabend einmal mehr in den Fokus: Stürmer Lois Openda.

Zeigte sich in Freiburg in glänzender Verfassung: Stürmer Lois Openda. IMAGO/Steinsiek.ch

Eine Vorlage zum 1:0 von Amadou Haidara nach nur rund einer Minute, ein Tor zum 2:0 nach weitem Ball von Dani Olmo und cleverem Laufduell mit Lukas Kübler, ein weiterer Treffer nach einem erneuten langen Ball aus der eigenen Hälfte, wenngleich mit tatkräftiger Unterstützung vom patzenden Yannick Keitel; und schließlich ein weiterer Assist zum 4:0 von Benjamin Sesko: Lois Openda war beim klaren Erfolg von RB Leipzig an sämtlichen vier Toren seines Teams direkt beteiligt.

Belgier schiebt sich in Scorerwertung nach oben

Mit seinen beiden Treffern und zwei Vorlagen vom Samstagnachmittag schob sich der Belgier in der Scorerwertung der Bundesliga bis auf Rang zwei vor (21 Tore, 7 Assists). Einzig Harry Kane vom FC Bayern hat mit seinen 41 Punkten (32 Tore, 9 Assists) noch deutlich mehr als der Leipziger mit 28.

"Lois macht seine Tore auf unnachahmliche Art. Das ist schon unorthodox, aber dafür haben wir ihn geholt", lobte Rouven Schröder seinen Schützling. Der Belgier selbst zeigte sich bescheiden und richtete seinen Blick lieber auf das Saisonziel: "Es war nicht nur für mich ein sehr guter Tag, sondern für die ganze Mannschaft. Wir haben noch sechs Spiele und werden alles geben, um die Champions League zu erreichen."

Rose: Geschenk und Lob für Trainerkollegen

Die Königsklasse bleibe "unser Anspruch", bekräftigte auch Leipzigs Sportdirektor. Während es für Freiburg und seinen am Saisonende aufhörenden Trainer Christian Streich also auf dem Platz keinerlei Gastgeschenke gab, sah dies daneben schon ganz anders aus. Denn Marco Rose hatte seinem Freiburger Pendant eine Flasche Rotwein aus Österreich als Geschenk mitgebracht. "Es ist mein Lieblingswein", so Rose kurz vor dem Anpfiff bei Sky. Und richtete zudem warme Worte in Richtung des Empfängers: "Er ist sicherlich ein Typ und ein Trainer, der der Bundesliga fehlen wird."