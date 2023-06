Unmut in der Vereinsführung - Kann Bergmann das Ruder im FM 23 herumreißen?

Donnerstag ist kicker eSport Tag. Jede Woche versorgen wir euch mit einem brandheißen Thema. Heute wird wieder gespielt - und zwar FM 23.

Es ist wieder Fußballmanager-Zeit in unserem wöchentlichen Stream. DFB-Trainer Jan 'GamingAlm' Bergmann streift das virtuelle Jackett über und begibt sich mit Bayer 04 Leverkusen auf Torejagd.

In Durchgang Nummer fünf hat er erneut Christian Gürnth an seiner Seite, Spieleveteran und Fußballfreund. Die beiden haben schon in der vorherigen Ausgabe gefachsimpelt und versucht, die besten Entscheidungen für den Klub zu treffen. Damals wurde es international in Leverkusen, die ersten Champions-League-Spiele standen an.

Erster Unmut bei der Vereinsführung?

Da setzt das Duo nun fort: Der Start in die Königsklasse ist geglückt, jetzt soll die Etablierung her. Insgesamt müssen die beiden Trainer in die Puschen kommen: "Wir laufen den Erwartungen des Vereins hinterher", sagt Bergmann vor der heutigen Runde. "Wir müssen schon ein bisschen anfangen, uns zu strecken, damit nicht erster Unmut in der Vereinsführung aufkommt."

Obendrein beutelt noch das Pech den Klub: Topspieler Florian Wirtz ist nach wie vor verletzt. Die Diagnose war Kreuzbandriss - das dauert.

Da könnten vielleicht ein paar Tipps unseres FM-Experten Tery Whenett helfen? Wie man eine Goldene Generation aufbaut, hat er schon gezeigt. Oder vielleicht wären die "fünf Attribute, die ihr nicht unterschätzen solltet" etwas für die beiden?

Leistungsträger Wirtz ist verletzt. Da müssen sich Bergmann und Gürnth was einfallen lassen. kicker eSport

Seid heute Abend ab 19:30 Uhr dabei, wenn Bergmann und Gürnth sich den Herausforderungen im FM 23 stellen. Natürlich gibt es auch wieder einiges zu lernen: Gaming-Experte Gürnth weiß, wie man in Spielen gewinnt. DFB-Trainer Bergmann bringt das Know-how aus dem echten Leben mit.

Auf die Tagesordnung kommt natürlich auch die Ankündigung des Football Manager, die nächste Version werde "die letzte ihrer Art". Kommt in den Chat und diskutiert mit: Heute ab 19:30 Uhr, hier in der App oder auf Twitch.

