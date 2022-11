Unmittelbar vor dem BVB-Spiel: Eintracht-Fan Blume wird offizieller VfL-Fan

Zwei neue "Fans" für den VfL Wolfsburg: Vor dem Spiel am Dienstag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) treten Volkswagen-Chef Oliver Blume und VW-Markenchef Thomas Schäfer offiziell in den Volkswagen-Fanclub des Bundesligisten ein. Die Besonderheit daran: Blume ist eigentlich bekennender Anhänger des Lokalrivalen Eintracht Braunschweig.

Bekannte sich in der Vergangenheit zu Eintracht Braunschweig, doch wird jetzt offiziell Mitglied im Volkswagen-Fanclub vom VfL Wolfsburg: VW-Chef Oliver Blume. IMAGO/Hannelore Förster

Er ist ein bekennender Fan von Eintracht Braunschweig und sorgte zuletzt zwar nicht für eine Überraschung, aufgrund seiner Ehrlichkeit aber zumindest für Aufsehen, als er vor dem Pokalduell zwischen dem Zweitligisten und dem VfL Wolfsburg öffentlich dem BTSV die Daumen drückte. Oliver Blume, gebürtiger Braunschweiger und der neue Boss von VfL-Eigner Volkswagen, hatte zur Braunschweiger Zeitung gesagt: "Die Eintracht soll als Außenseiter im Pokal weiterkommen und der VfL in der Liga die internationalen Ränge erreichen."

Der Ausgang ist bekannt: Wolfsburg zog mit einem 2:1 ins Achtelfinale ein. Und ist in der Bundesliga nach schwachem Saisonstart mittlerweile auf dem Weg, zumindest ein Wörtchen um die internationale Ränge mitreden zu können. Unterstützung erhält der Erstligist dabei nun offiziell auch von Blume - am Dienstag tritt der 54-Jährige in den Volkswagen-Fanclub des VfL ein.

"Werde so oft wie möglich live im Stadion dabei sein"

Im Vorfeld der Partie gegen Borussia Dortmund wird Blume gemeinsam mit dem VW-Markenchef Thomas Schäfer auf der Fanmeile die Mitgliedschaft abschließen. "Der VfL Wolfsburg gehört zu den Institutionen unserer Region. Ich habe in den vergangenen Jahren viele Spiele in der Volkswagen-Arena verfolgt. Ich werde so oft wie möglich live im Stadion dabei sein, um unsere Wölfe anzufeuern", lässt Blume verlauten.

Das Sportengagement des Konzerns ist ein wichtiges Fundament für ein nachhaltiges Miteinander in der Gesellschaft. Diese Verantwortung nehmen wir gern wahr. Oliver Blume

Zudem betont der Konzernchef, dass Volkswagen auch unter ihm das VfL-Engagement aufrechterhalten werde. "Das Sportengagement des Konzerns ist ein wichtiges Fundament für ein nachhaltiges Miteinander in der Gesellschaft. Diese Verantwortung nehmen wir gern wahr." Unter seinem Vorgänger Martin Winterkorn (2007 bis 2015) hatte Volkswagen das Fußball-Engagement einst drastisch erhöht, was dem VfL 2009 die Deutsche Meisterschaft und sechs Jahre später den DFB-Pokalsieg einbrachte. In den vergangenen Jahren wurden die VW-Aufwendungen deutlich reduziert, sollen aber immer noch bei rund 70 Millionen Euro pro Saison liegen.

Blume drückt vor Ort die Daumen gegen den BVB

Gegen Dortmund können die Wolfsburger Fußballer nun den nächsten Schritt in Richtung oberes Tabellendrittel machen. Blume drückt jedenfalls als dann offizieller VfL-Fan vor Ort die Daumen. "Ich freue mich, live dabei zu sein. Das Spiel ist ein Highlight - für mich und das gesamte Volkswagen-Team. Wenn wir gegen dieses Spitzenteam punkten, würde sich unser Trend fortsetzen. Wir alle wünschen uns, näher an die internationalen Ränge zu rücken."