"Unklarer Befund": Wolfsburg startet auch ohne Lukebakio

Der VfL Wolfsburg ist in die Vorbereitung auf die Rückrunde gestartet, allerdings musste Trainer Florian Kohfeldt auf diverse Spieler verzichten. Einige Veränderungen waren dennoch schon spürbar.

Der Arbeitstag für die Profis des VfL Wolfsburg begann am Mittwochmorgen. Die Spieler fuhren in die Stadion-Tiefgarage an die VfL-eigene Teststation, um die nach dem Urlaub notwendige PCR-Testung vorzunehmen. Nachdem bereits Kevin Mbabu im Urlaub positiv auf das Coronavirus getestet worden war und somit beim Auftakt fehlte, musste auch Dodi Lukebakio am späten Nachmittag beim Training passen. Beim Belgier, so teilte es der VfL mit, habe es einen "unklaren Befund" gegeben.

Abwesend war auch Daniel Ginczek (privater Termin), Marvin Stefaniak (nach Leisten-Operation) drehte Laufrunden, und Admir Mehmedi absolvierte eine individuelle Einheit. Ohnehin nicht dabei sind aktuell die verletzten Lukas Nmecha (Knöchel), Paulo Otavio und William (beide Knie) sowie Xaver Schlager (Aufbautraining nach Kreuzbandriss), der jedoch bereits wieder in Wolfsburg an seiner Rückkehr auf den Rasen arbeitet. Ein Comeback, das auch der VfL in der Rückrunde benötigt.

Zu sagen, wir haben mit dem Abstiegskampf nichts zu tun, wäre arrogant. Florian Kohfeldt

Nach zuletzt sieben Pflichtspielniederlagen am Stück muss einiges anders, vieles besser werden. Dafür hat in erster Linie Florian Kohfeldt zu sorgen. "Wir müssen einen anderen Zug reinbekommen, eine andere Art und Weise, eine andere Haltung", fordert der Trainer von seiner Mannschaft. Das beginnt bei Kleinigkeiten, die bereits am Mittwoch sichtbar wurden. Die Mannschaft verließ erst gemeinsam den Trainingsplatz, als sämtliche Utensilien weggeräumt waren, jeder Profi hatte mitanzupacken. "Mir ist wichtig, dass das gemeinsam erledigt wird", erklärt Kohfeldt. "Wir sind eine Mannschaft. Ich finde, das ist nichts Spektakuläres. Ich fand eher den anderen Zustand vorher ein bisschen spektakulär." Bislang seien die Spieler nach dem Training einfach reingegangen "und haben gehofft, dass irgendeiner den Platz aufräumt".

Am 9. Januar beginnt die Rückrunde in Bochum

In der Rückrunde will der VfL als Tabellen-13. das Feld von hinten aufräumen, wenngleich der erste Blick nach unten geht. "Wir müssen uns der Situation bewusst sein", betont Kohfeldt. "Jetzt zu sagen, wir haben mit dem Abstiegskampf nichts zu tun, wäre arrogant und vermessen."

Viel Zeit bleibt dem 39-Jährigen nicht, um der Mannschaft auf Vordermann zu bringen. Am 9. Januar geht die Rückrunde mit dem Spiel beim VfL Bochum los, bis dahin muss eine Spielidee sitzen, eine klare Hierarchie auf dem Platz erkennbar werden. Eine große Herausforderung, die Kohfeldt jedoch optimistisch angeht: "Die Zeit muss reichen, damit man gegen Bochum und Hertha eine Veränderung in unserem Spiel sieht. Das ist der Anspruch, den ich an mich selber und an uns alle habe."