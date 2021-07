Unklare Diagnose: Bockhorn aus Bochumer Trainingslager abgereist

Am Nachmittag bestreitet der VfL Bochum sein erstes Testspiel in Südtirol. Derweil hat Allrounder Herbert Bockhorn das Trainingslager schon verlassen.

Schon seit der Ankunft in Gais hatte sich der vielseitige Bockhorn unwohl gefühlt, klagt zudem über Fieber. Er wurde gleich von der Gruppe separiert und bekam ein Einzelzimmer, versuchte am Montag wenigstens ein bisschen zu radeln, doch auch das schien wenig sinnvoll.

Bereits am Dienstag reiste Bockhorn wieder ab zur näheren Untersuchung in Bochum. Die Diagnose ist derzeit noch ungewiss. Um 17 Uhr stehen seine Kollegen zum ersten Testspiel gegen den Serie A-Absteiger Parma Calcio auf dem Platz. Am Samstag bestreitet der Bundesliga-Aufsteiger seine zweite Begegnung gegen den FC Turin, am Sonntag geht es zurück nach Bochum.