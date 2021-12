Uniteds Entwicklung: Rangnick vermisst zwei Dinge

Als großer Hoffnungsträger wurde Ralf Rangnick bei Manchester United empfangen, doch die große Euphorie lässt noch auf sich warten. Wie erklärt sich der Trainer?

Zwei Siege und zwei Unentschieden seit Rangnicks Amtsantritt bedeuten sicherlich nicht den schlechtesten Start, die Punkteausbeute kann sich im Vergleich zu jener aus den letzten Wochen unter Ole Gunnar Solskjaer sogar sehen lassen.

Doch mit den Young Boys aus Bern in der Champions League und dem abstiegsbedrohten Newcastle United - das gut und gerne auch hätte gewinnen können - wurden gegen Gegner Punkte gelassen, die United dem eigenen Anspruch nach eigentlich schlagen sollte.

Der große Einfluss des deutschen Fußballdenkers, der ab Sommer in administrativer Rolle wirken soll, lässt über weite Strecken der Spiele noch auf sich warten. Viele Probleme der vergangenen Monate erscheinen noch ziemlich präsent, auch in Rangnicks 4-2-2-2.

Im Training klappt es, im Spiel nicht

Nach theoretisch sechs Spielen, von denen zwei Corona-bedingt verschoben werden mussten, weiß der 63-Jährige Uniteds schleppende Entwicklung durchaus zu erklären: "Natürlich haben wir unsere Ziele noch nicht erreicht", so der noch ungeschlagene Rangnick, "aber dafür sollte man auch trainieren können. Zuletzt hatten wir den Kader wieder bei fast voller Stärke zusammen, konnten damit aber kaum trainieren."

Dass die Probleme dann aber doch nicht nur der alle Klubs betreffenden Pandemie zuzuschreiben sind, räumte der Übergangscoach vor dem Heimspiel gegen Burnley am Donnerstag (21.15 Uhr, LIVE! bei kicker) schon ein: "In den wenigen Einheiten sah es richtig gut aus, doch im Spiel am Montag folgte das böse Erwachen." Vor allem Tempo und Körperlichkeit habe Rangnick vermisst.