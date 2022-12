United Cup: USA mit 2:0-Führung gegen Tschechien

Zum Auftakt des neuen United Cups haben die Tennisprofis aus den USA in der Deutschland-Gruppe C einen Auftakt nach Maß erwischt.

Im Duell gegen Tschechien setzten sich Taylor Fritz gegen Jiri Lehecka (6:3, 6:4) und Madison Keys gegen Marie Bouzkova (6:4, 6:3) jeweils in zwei Sätzen durch. Die USA führen damit gegen Tschechien vor den beiden weiteren Einzelpartien am Freitag (10 Uhr Ortszeit) mit 2:0.

Das deutsche Team trifft in der Gruppe C in Sydney zuerst auf Tschechien (31. Dezember und 1. Januar) und dann auf die USA (2. und 3. Januar). In sechs Gruppen des gemischten Wettbewerbs kämpfen insgesamt 18 Nationen ums Weiterkommen, der Sieger wird im Finale am 8. Januar ermittelt. Außer in Sydney, wo auch die Endrunde stattfindet, wird noch in Brisbane und Perth gespielt.

Zverev überzeugt: "Aufregend für die Tenniswelt"

Team Deutschland wird beim Vorbereitungsturnier auf die Australian Open (16. bis 29. Januar) von Olympiasieger Alexander Zverev und Wimbledon-Viertelfinalistin Jule Niemeier angeführt. Außerdem sollen Laura Siegemund, Anna-Lena Friedsam, Daniel Altmaier, Oscar Otte und die Doppel-Spezialisten Julia Lohoff und Fabian Fallert Punkte holen.

"Es ist ein aufregendes, neues Event", sagte Zverev, der den gemischten Team-Wettbewerb auch als Schritt für mehr Gleichberechtigung wertet: "Wir werden Frauen und Männer sehen, wie sie jetzt endlich gemeinsam Wettkämpfe bestreiten. Ich freue mich darauf und denke, dass es für die Tenniswelt aufregend wird."