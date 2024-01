United Cup: Kerber verliert gegen Swiatek

Einen Satz lang verlangt Angelique Kerber der Nummer eins der Welt alles ab. Dann ist sie im Finale des United Cups chancenlos.

Handshake beim United Cup: Angelique Kerber (re.) und Iga Swiatek. AFP via Getty Images

Angelique Kerber hat das Auftaktspiel im Finale des United Cup verloren. Die dreimalige Grand-Slam-Turnier-Siegerin musste sich am Sonntag in Sydney der polnischen Weltranglisten-Ersten Iga Swiatek mit 3:6, 0:6 geschlagen geben. Damit muss Alexander Zverev sein Einzel gegen Hubert Hurkacz gewinnen, um die deutschen Chancen auf den Titel beim Team-Wettbewerb am Leben zu halten.

Kerber zeigte gegen Swiatek einen Satz lang eine starke Leistung. Die 35-Jährige spielte druckvoll und brachte die Nummer eins der Welt immer wieder in Bedrängnis. Allerdings konnte Kerber ihre Chancen nicht nutzen und vergab im ersten Durchgang allein fünf Breakbälle. So holte sich Swiatek nach 48 Minuten den ersten Satz.

Nach 70 Minuten war alles vorbei

Die in diesem Jahr noch ungeschlagene Polin war danach nicht mehr zu stoppen. Swiatek gelangen im zweiten Abschnitt zwei schelle Breaks, nach 1:10 Stunden nutzte sie ihren ersten Matchball.

Am Samstag hatte Kerber erstmals nach der Rückkehr aus anderthalbjähriger Babypause wieder ein Einzelmatch gewonnen. Im Halbfinale gegen Australien siegte Kerber in einem nervenaufreibenden Duell mit Ajla Tomljanovic 4:6, 6:2, 7:6 (9:7). Kerber gibt bei der Mixed-Veranstaltung ihr Comeback auf der Tennistour nach der Geburt ihrer Tochter Liana Ende Februar 2023.