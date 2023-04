Unions "wichtiger Baustein" Khedira verlängert

Rani Khedira hat Spekulationen um seine Zukunft beendet - und seinen auslaufenden Vertrag bei Union Berlin verlängert. Damit setzt der Klub ein wichtiges Zeichen im Saisonendspurt.

Wie der 1. FC Union Berlin am Montag bekanntgab, haben sich der Verein und Rani Khedira "auf eine Fortsetzung der Zusammenarbeit" geeinigt, die Köpenicker teilten aber keine Laufzeit des neuen Kontrakts mit. Beide Seiten schaffen damit Klarheit, ursprünglich wäre der Vertrag des 29-Jährige zum Saisonende ausgelaufen.

Khedira lobt die "Einheit" im Verein

Khedria hatte allerdings schon unlängst im kicker-Interview betont, dass Union sein erster Ansprechpartner gewesen sei und bekräftigte dies jetzt nochmal nach erfolgter Unterschrift. "Das Trainerteam, die Mannschaft und der gesamte Verein haben ambitionierte Ziele und arbeiten als eine Einheit", wird der gebürtige Schwabe in einer Vereinsmitteilung zitiert. "Das ist die beste Basis, um gemeinsam auch weiterhin erfolgreich zu sein."

Union setzt damit einen Tag nach dem eher ernüchternden 1:1 gegen Bochum, dem dritten Pflichtspiel ohne Sieg in Folge, ein wichtiges Signal im Saisonendspurt. Aktuell rangieren die Hauptstädter in den Champions-League-Rängen aber nur zwei Punkte vor dem Fünften Freiburg. Sieben Punkte ist Spitzenreiter Bayern München entfernt.

Von Stuttgart über Leipzig und Augsburg nach Berlin

Khedira begann wie sein Bruder Sami Khedira in Oeffingen vor den Toren Stuttgarts mit dem Fußballspielen, ehe er in die Nachwuchsabteilung des VfB wechselte und dort mehrere Jugendmannschaften durchlief. 2014 ging er zu RB Leipzig und nach drei Jahren weiter zum FC Augsburg. Dort reifte er zum Bundesliga-Profi und wechselte 2021 nach Berlin, wo er auf Anhieb Stammkraft und Leistungsträger wurde. Für Union hat der ehemalige Junioren-Nationalspieler 85 Pflichtspiele in der Bundesliga, im Pokal und auf europäischer Ebene bestritten. In dieser Saison gelang ihm beim 2:0-Sieg gegen Frankfurt sein erstes Pflichtspieltor für die Eisernen.

"Rani ist ein wichtiger Baustein unseres Kaders, auf und neben dem Platz", sagt Geschäftsführer Oliver Ruhnert. "Wir sind davon überzeugt, dass sein vorbildlicher Einsatzwille und seine überragende Einstellung uns auch zukünftig viel geben werden."