Unions Tief: "Es passt hinten und vorne nicht ganz"

Der September war für Union Berlin ein Monat zum Vergessen. Fünf Niederlagen und nur ein Treffer stehen dabei zu Buche. Vieles läuft noch nicht rund.

Dass es bei Union Berlin aktuell nicht rund läuft, belegen die fünf Niederlagen am Stück im September. Von Tabellenplatz eins ist der Champions-League-Teilnehmer ins untere Mittelfeld abgerutscht. Und mit einem Blick auf die kommenden Gegner scheint es durchaus möglich, dass die Eisernen dort auch erst einmal weiter verweilen.

In der Bundesliga geht es am nächsten Spieltag auswärts gegen Borussia Dortmund, nach der Länderspielpause zuhause gegen den VfB Stuttgart, das formstarke Team der Stunde. "Wir denken derzeit nicht an Dortmund, sondern nur an Braga. Wir müssen wieder punkten, um zu unserem Spiel zurückzufinden", sagte Sheraldo Becker mit Blick auf das nächste Spiel in der Champions League am Dienstag (18.45 Uhr, LIVE! bei kicker).

"Jede Niederlage schmerzt doppelt. Es gilt, mal wieder ein Erfolgserlebnis hinzubekommen. Aber dafür musst du dich belohnen. Das ist der Vorwurf, den wir uns gefallen lassen müssen", erklärte Trainer Urs Fischer nach dem Spiel in Heidenheim (0:1), der nach eigener Aussage ein über 90 Minuten gutes Spiel seiner Mannschaft gesehen hatte.

Trimmel: "Wir haben nicht das gewisse Selbstvertrauen"

Allerdings fehlte einmal mehr die letzte Durchschlagskraft und die Leichtigkeit im Angriff. Zudem haben die Unioner das Matchglück aktuell nicht auf ihrer Seite. Das war in der Vorsaison über weite Phasen noch anders gewesen. "Wir müssen die Tore machen, aber auch hinten stabiler werden. Es passt hinten und vorne nicht ganz", monierte Christopher Trimmel. Aber es sei auch normal, solch eine Phase mal zu haben, so der Kapitän weiter.

Nur ist eben nicht ganz einfach, aus solch einer Abwärtsspirale wieder herauszukommen. Fünf Niederlagen am Stück sind ein dickes Brett. Vor allem die Niederlage gegen Aufsteiger Heidenheim tut extrem weh. Vor allem weil Union in nahezu jeder Statistik am Ende die Nase vorn hatte. Und trotzdem stand bei den eigenen Treffern einmal mehr die Null. "Wir haben nicht das gewisse Selbstvertrauen", stellte Trimmel ernüchternd fest.

Das allerdings wird es am Dienstag brauchen, um gegen Braga, das zuletzt zwei Siege in Folge holte, bestehen zu können.