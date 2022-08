Unions Spiel gegen den Ball als großer Trumpf

Historisch war der 6:1-Erfolg des 1. FC Union Berlin gegen Schalke 04 gleich in doppelter Hinsicht: Zum einen konnten die Eisernen nun erstmals gegen die Knappen gewinnen. Zum anderen bejubelten die Köpenicker den höchsten Bundesligasieg der Vereinsgeschichte.

Zehn Zähler nach vier Partien stehen nun auf der Habenseite - was momentan Platz zwei hinter dem FC Bayern München bedeutet. "Das war so nicht zu erwarten. Aber das nehmen wir jetzt gerne mit, es fühlt sich gut an", führte Unions Verteidiger Robin Knoche an. Als Schlüssel zum Erfolg nannte der Abwehrchef das Kollektiv. "Jeder ist sofort da, wenn er eingewechselt wird. Das zeichnet uns momentan aus."

Erst schläfrig, dann gnadenlos effizient

Beim historischen Erfolg in Gelsenkirchen sah es in der ersten Halbzeit nicht unbedingt nach einem solch deutlichen Sieg aus. Denn die Schalker hatten mehr vom Spiel, wie auch Unions Trainer Urs Fischer fand. "Wir wirkten schläfrig, zum Teil auch ein wenig fahrig", beschrieb der 56-Jährige, der natürlich auch zahlreiche positive Aspekte im Spieler seiner Mannschaft sah: "Wir lassen nicht viel zu, das Spiel gegen den Ball ist derzeit unser Trumpf. Zudem sind wir sehr effizient, wie wir unsere Möglichkeiten nutzen."

Das sollten die Berliner im Idealfall dann auch am Samstag im Top-Spiel gegen den Tabellenführer. "Wir müssen versuchen, unsere Stärken in die Waagschale zu werfen, das Stadion mitzunehmen und unsere Heimmacht zu nutzen", bekräftigte Knoche. Zudem fügte Oliver Ruhnert, Geschäftsführer Profifußball, an: "Es ist immer eine Freude, gegen den FC Bayern zu spielen. Aber im Regelfall holt man leider relativ wenig Punkte."

Vielleicht sieht das am fünften Spieltag anders aus. Immerhin ist Union Berlin saisonübergreifend seit nun elf Spielen ungeschlagen.