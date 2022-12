Unions Schäfer muss sich noch gedulden

In dieser Woche stehen für Union die ersten Testspiele an. Für Andras Schäfer kommen diese allerdings zu früh.

Für die Profis des 1. FC Union Berlin ist die zweite Trainingswoche seit dem Re-Start nach der WM-Pause angebrochen. In den nächsten Tagen stehen auch zwei Testspiele auf dem Programm.

Am Mittwoch (16 Uhr) ist Zweitligist FC Hansa Rostock zu Gast im Stadion An der Alten Försterei. Es könnte ein aktives Wiedersehen mit Verteidiger Rick van Drongelen geben, der derzeit an die Ostseestädter ausgeliehen ist.

Am Samstag (14.30 Uhr) findet der nächste freundschaftliche Vergleich in Köpenick gegen den FC St. Gallen statt. Für diesen Klub spielte Union-Trainer Urs Fischer, der am Wochenende wegen seiner Erfolge bei Union als Schweizer Trainer des Jahres 2022 ausgezeichnet wurde, zwischen 1995 und 1997.

Zu früh kommen diese Vergleiche auf jeden Fall für Andras Schäfer. Der Mittelfeldmann laboriert noch immer an den Folgen seiner Sprunggelenksverletzung am 3. November in der Europa-League-Partie bei Royale Union Saint-Gilloise (1:0).

Die Operation hat der ungarische Nationalspieler im November hinter sich gebracht. An seinen Einsatz im Training oder in Spielen ist aber vorerst noch nicht zu denken. "Andras befindet sich im Aufbau. Wir hoffen, dass er schnellstmöglich mehr machen kann. Einen Zeitraum können wir jedoch nicht nennen", sagte Chefcoach Fischer.