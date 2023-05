Unions Schäfer: "Hertha sollte in der Bundesliga bleiben"

Zwei Mittelfußbrüche hat sich Andras Schäfer in dieser Saison schon zugezogen. Jetzt ist ihm erneut das Comeback gelungen.

Andras Schäfer gehört beim 1. FC Union Berlin zu den Publikumslieblingen. Als der Mittelfeldmann am Samstag im Heimspiel gegen Bayer Leverkusen nach fast genau drei Monaten Ausfallzeit eingewechselt wurde, jubelten die Massen im Stadion An der Alten Försterei.

Jeder gönnte es dem Ungarn, nach einer Fußverletzung wieder mitwirken zu können. "Die Begrüßung war unglaublich, super. Es ist einfach toll, dass ich endlich wieder spielen kann", sagte Schäfer am Dienstag nach der Vormittagseinheit in einer Medienrunde.

"Alles ist möglich für uns"

Mit Vorfreude fiebert er dem nächsten Spiel am Samstag (15.30 Uhr) beim FC Augsburg entgegen, obwohl Union dort weder in der 2. Bundesliga noch in Liga eins eines der insgesamt fünf Pflichtspiele für sich entscheiden konnte. "Alles ist möglich für uns, auch wenn Augsburg nicht unser Lieblingsgegner ist. Wir müssen eine sehr gute Vorbereitung absolvieren. Wir können drei Punkte holen", so Schäfer.

In dieser Saison konnte Schäfer erst 21 Pflichtspiele absolvieren, weil ihn gleich zwei Mittelfußbrüche ereilten. Der erste am 3. November im Gruppenspiel der Europa League bei Royale Union Saint-Gilloise (1:0), der zweite am 28. Januar im Derby bei Hertha BSC (2:0). Im zweiten Spiel nach dem Comeback kam es damit erneut zur Zwangspause. Das konnte keiner ahnen. "Wenn du keine Probleme hast, warum solltest du nicht wieder spielen?", meinte Schäfer.

Regelmäßiger Kontakt mit Rossi

Jetzt stehen ihm wieder alle Türen offen, auch die der ungarischen Nationalelf. Auswahltrainer Marco Rossi hat sich während der Verletzungspause regelmäßig wöchentlich (!) bei Schäfer gemeldet.

In der Bundesliga schaut Andras Schäfer in diesen Tagen auch interessiert auf RB Leipzig und Hertha BSC. Bei den Sachsen spielen die Nationalelfkollegen Peter Gulacsi, Willi Orban und Dominik Szoboszlai. Letztgenannter ist ein sehr guter Freund. Ihm wünscht Schäfer heute in Freiburg das Weiterkommen im DFB-Pokal.

Schäfer gönnt Hertha den Klassenerhalt

Am Samstag beim erneuten Aufeinandertreffen beider Teams im Breisgau um Punkte hofft Schäfer auf ein Unentschieden, weil beide Vertretungen sich wie Union noch für die Champions League qualifizieren können.

Dem Lokalrivalen Hertha gönnt Schäfer den Klassenerhalt. Zum einen, weil es dort mit Trainer Pal Dardai, Co-Trainer Tamas Bodog und Verteidiger Marton Dardai auch Ungarn gibt. Zum anderen würde Schäfer das Berliner Derby vermissen. "Das sind die besten Spiele. Hertha sollte in der Bundesliga bleiben. Sie sind in einer schlechten Lage, aber ich hoffe das Beste."