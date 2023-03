Unions Michel: "Das hat einen ein bisschen überrumpelt"

Sven Michel kam bei Union Berlin bis dato nicht über die Rolle des Reservisten hinaus. Als Joker konnte der Stürmer, mit dem sich der 1. FC Köln für die neue Spielzeit beschäftigen soll, allerdings in dem einen oder anderen Spiel überzeugen. In einer Medienrunde sprach der 32-Jährige nun über...

...seine geringe Spielzeit: "Natürlich will ich mehr spielen. Da werde ich auch alles dransetzen, dass es klappt. Ob es dann hier ist oder woanders, das ist Zukunftsmusik. Ich bin da grundsätzlich für alles offen, möchte so hoch wie möglich spielen."

...Kontakt zu seinem Ex-Trainer Steffen Baumgart: "Wir sind im regelmäßigen Austausch. Wir telefonieren und schreiben zwischendurch. Da geht es dann nicht nur um den Sport, sondern auch wie man drauf ist und sich fühlt. Wir verstehen uns weiterhin sehr gut."

...seinen Ex-Verein Energie Cottbus: "Es blutet mein Herz, wenn ich sehe, dass sie da ganz unten nicht rauskommen. Für Cottbus und die Umgebung wäre es wichtig, wenn sie wenigstens den Sprung in die 3. Liga schaffen würden. Es ist ein toller Verein mit tollen Fans."

...seine schönsten Erinnerungen: "Bei Cottbus und Paderborn schaue ich noch ganz genau hin. In Paderborn habe ich fünfeinhalb Jahre gespielt. Mit dem SCP und mit Union habe ich die größten Erfolge gefeiert. Aber auch in Cottbus habe ich unfassbar gerne Fußball gespielt. Die Stadt hat meiner Frau und mir sehr gut gefallen."

...die Entwicklung von Union: "Man weiß nie, was bei einem Wechsel auf einen zukommt. Wir haben jetzt einige Erfolge gefeiert, das hat einen schon ein bisschen überrumpelt. Du kommst aus der zweiten Liga, spielst ein gutes Restjahr und qualifizierst dich direkt für die Europa League, wo du dann ein paar Spiele bestreitest und auch Tore schießt. So ganz verstehen wirst du es erst nach der Karriere, was du so erreicht hast."

...den kommenden Gegner VfB Stuttgart: "Sie haben viele schnelle Spieler im Kader. Es wird ein hartes spiel. Wir werden viel den Ball haben, das müssen wir dann aber besser ausspielen und die Bälle in die Tiefe auch fordern. Wir brauchen einen guten Mix. Sonst kann sich der Gegner besser auf dich einstellen."