Unions Kritik rund um Awoniyis Abstellung - Van Drongelen darf gehen

Wenn der 1. FC Union am Neujahrstag die Vorbereitung auf die Rückrunde aufnimmt, müssen die Eisernen nicht nur auf Mittelstürmer Taiwo Awoniyi verzichten. Neben dem Nigerianer, der am Afrika-Cup teilnimmt, verpasst auch Außenbahnspieler Pawel Wszolek den Trainingsstart.

Wie Oliver Ruhnert am Mittwoch in einer Medienrunde mitteilte, sei Wszolek in seiner polnischen Heimat positiv auf COVID-19 getestet worden. "Pawel ist bis zum 5. Januar in Polen in Quarantäne. Er kommt frühestens am 6. oder 7. Januar zurück", sagte Unions Manager.

Deutlich später als Ersatzmann Wszolek, der im Sommer ablösefrei von Legia Warschau gekommen war, bei Union bislang aber noch keine Rolle spielt, wird Awoniyi in Berlin zurückerwartet. Der Nigerianer steht im Aufgebot der "Super Eagles" für den Afrika-Cup, der vom 9. Januar bis zum 6. Februar in Kamerun stattfindet. Die Nominierung des mit neun Treffern besten Torjägers sorgt bei Union für gemischte Gefühle.

Ruhnert kritisiert: "Schwierig, den Ablauf nachzuvollziehen"

"Wenn wir einen Spieler wie Taiwo Awoniyi verpflichten, muss man respektieren, dass es im Januar einen Afrika-Cup gibt. Er hat mit seinen Leistungen erreicht, dass die nigerianische Nationalmannschaft auf ihn aufmerksam geworden ist und ihn nominiert hat. Das ist ja erst mal ein positiver Effekt. Nichtsdestotrotz fehlt er uns, das ärgert uns, das ist nicht gut für uns, weil wir ihn schon im Januar vermissen werden", sagte Ruhnert, der sich außerdem unzufrieden mit der Organisation des Afrika-Cups wie auch mit den Abläufen rund um die Nominierung des Angreifers durch den nigerianischen Verband zeigte, der vor Weihnachten Nationaltrainer Gernot Rohr entlassen hatte.

"Die Vereine sind sehr unglücklich. Wir haben immer noch kein Hygienekonzept. Wir haben immer noch Schwierigkeiten damit nachzuvollziehen, wie der Ablauf ist. Die Nominierung ist sehr spät erfolgt. Eigentlich gibt es die Regelung, dass der Verein 15 Tage vor Nominierung informiert sein muss. All diese Dinge haben es erschwert, planen zu können", sagte Ruhnert. Hinzu kommt die ungewisse Entwicklung der Pandemie und die möglichen Auswirkungen auf die teilnehmenden Profis am Afrika-Cup. "Sollte Kamerun als Virusvariantengebiet eingestuft werden, wird es schwierig, diesen Afrika-Cup so durchzuführen, wie er geplant ist. Dann müssten alle Spieler inklusive Awoniyi in eine 14-tägige häusliche Quarantäne nach ihrer Rückkehr", sagte Unions Manager und forderte: "Wir brauchen die höchstmögliche Sicherheit für die Spieler, gesund teilnehmen zu können und keinen großen Ausbruch an COVID-19 zu haben."

Wie viele Wochen Union auf Awoniyi verzichten muss, hängt vom Turnierabschneiden Nigerias und der Pandemie ab. Sollte Kamerun zum Virusvariantengebiet erklärt werden, soll Awoniyi sofort nach Berlin zurückkehren. Ruhnert sieht Unions vorhandenen Kader aber grundsätzlich gut gerüstet, um den Ausfall des Leistungsträgers zu Rückrundenbeginn aufzufangen. "Wir haben genügend Offensivkräfte", sagte der 50-Jährige, der sich kurz vor dem Jahreswechsel auch zur anstehenden Transferperiode äußerte. Nach der Verpflichtung von Innenverteidiger Dominique Heintz aus Freiburg, die bereits als Vorgriff auf den Sommer geschah, geht Ruhnert davon aus, dass sich "auf der Zugangsseite im Winter nicht viel ergeben wird, weil wir auch mit dem vorhandenen Kader sehr zufrieden sind".

Van Drongelen soll verliehen werden

Union will den Kader vor allem verkleinern. Einer der Wechsel-Kandidaten ist Rick van Drongelen, der erst im Sommer vom Hamburger SV für die Basisablöse von 500.000 Euro verpflichtet worden war. Bislang spielte der Innenverteidiger bei Union keine Rolle. In Heintz steht nun ein weiterer zentraler Abwehrspieler zur Verfügung, der wie van Drongelen ein Linksfuß ist. Daher soll der Niederländer, der bei Union bis 2025 unter Vertrag steht, verliehen werden. "Rick ist auf uns zugekommen. Wir haben mit ihm vereinbart, dass wir jetzt schauen, wo er Spielpraxis für die Rückrunde generieren kann. Das werden wir mit Rick aktiv angehen", erklärte Ruhnert.