Unions Kaufmann tritt in Heidenheim die Kleindienst-Nachfolge an

Der 1. FC Heidenheim hat einen Nachfolger für den nach Mönchengladbach abgewanderten Tim Kleindienst gefunden. Mikkel Kaufmann kommt von Union Berlin.

Als Bundesliga-Neuling erlebte der 1. FC Heidenheim eine mehr als sorgenfreie Spielzeit. Dank eines 4:1-Sieges gegen den 1. FC Köln am 34. Spieltag qualifizierte sich der Aufsteiger in seiner Premierensaison gar für das europäische Geschäft - der FCH nimmt als Achter an den Play-offs zur Conference League teil.

Großen Anteil am Erfolg der Heidenheimer hatten neben Außenbahnspieler Jan-Niklas Beste (acht Tore, 13 Assists) allen voran die beiden Stürmer Eren Dinkci (zehn Tore, sechs Assists) und Tim Kleindienst (zwölf Tore, fünf Assists). Ersterer verabschiedete sich erwartungsgemäß nach seiner Leihe vom SV Werder Bremen zum SC Freiburg, vergangene Woche machte dann auch Kleindienst von seiner Ausstiegsklausel Gebrauch und wechselte zu Borussia Mönchengladbach.

Heidenheim zeigte schon 2023 Interesse

Als Dinkci-Nachfolger präsentierte der FCH früh Sirlord Conteh - und auch für Kleindienst konnte nun schnell Ersatz gefunden werden: Mikkel Kaufmann, der seit Sommer 2023 beim 1. FC Union Berlin spielte, verstärkt den Bundesligisten und unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2028.

"Wir hätten ihn gerne schon im vergangenen Jahr verpflichtet und haben jetzt, nach dem Wechsel von Tim Kleindienst, die Gespräche mit Mikkel nochmal intensiviert", erklärt FCH-Vorstandsvorsitzender Holger Sanwald. "Umso mehr freuen wir uns, dass es nun mit seiner Verpflichtung geklappt hat.“

Als einen Stürmer, "der den Gegner immer wieder anläuft und presst", stellt Sanwald den siebten Heidenheimer Neuzugang vor. "Mit dieser Spielweise passt er perfekt zu uns."

Erfahrung in der Europa League

Kaufmann, der vor seiner Zeit in Heidenheim für den Karlsruher SC und den Hamburger SV 56 Einsätze (zwölf Tore) in der 2. Bundesliga sammelte und für die Köpenicker ein Tor in 18 Bundesliga-Spielen erzielte, bringt die Erfahrung aus fünf Einsätzen in der Europa League mit.

Den 23 Jahre alten Dänen, der seine Ausbildung in Aalborg sowie beim FC Kopenhagen durchlief, hat Heidenheims sportliche Entwicklung in der vergangenen Saison "beeindruckt". "Ich möchte nun unbedingt meinen Teil dazu beitragen, den Klassenerhalt auch in der neuen Saison zu schaffen."