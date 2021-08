Unions Heimserie soll auch gegen Mönchengladbach halten

Nach dem Einzug in die Gruppenphase der Europa Conference League will Union Berlin auch in der Bundesliga Fortschritte machen. Das muss auch ohne den gesperrten Innenverteidiger Marvin Friedrich gelingen.

Der 1. FC Union Berlin ist zurück in seinem Wohnzimmer. Drei Tage nach dem Europacup-Ausflug ins Berliner Olympiastadion gegen Kuopion PS (0:0) spielen die Eisernen am morgigen Sonntag (15.30 Uhr) gegen Borussia Mönchengladbach wieder zu Hause im Stadion An der Alten Försterei.

Trainer Urs Fischer stellt trotz des Einzugs in die Gruppenphase der Europa Conference League jedoch klar, dass die Bundesliga-Begegnung keinesfalls eine Rückkehr in den Alltag sei. "Ich freue mich auch auf diese Spiele", sagte der Schweizer am Sonnabend auf der Pressekonferenz.

Auch gegen die Borussia soll Unions beeindruckende Heimserie halten. Saisonübergreifend ist die Elf um Kapitän Christopher Trimmel seit 17 Begegnungen ungeschlagen. Aus der Sicht Fischers sprechen einige Faktoren für das Zustandekommen. "Um eine solche Serie hinzubekommen, muss man vieles richtig machen. Es ist Teamwork gefragt. Wir fühlen uns in unserem Stadion sehr wohl", erklärte Fischer. "Wir hatten eine tolle Unterstützung der Fans, auch wenn sie im Stadion nicht anwesend waren, Wir werden alles daransetzen, dass die Serie noch ein bisschen weitergeht."

Fischer: "Wenn ich auf die Kaderliste schaue..."

Ein Dreier gegen die Mönchengladbacher würde Union den ersten Saisonsieg bescheren. Bisher gab es zu Hause gegen Bayer Leverkusen (1:1) und bei der TSG Hoffenheim (2:2) jeweils Punkteteilungen. Die ebenfalls in der Meisterschaft noch sieglosen Gäste, die am vergangenen Wochenende mit 0:4 in Leverkusen unter die Räder kamen, werden von den Köpenickern trotz ihrer Personalsorgen aber keinesfalls unterschätzt. "Sie hatten ein sehr gutes und offenes Spiel gegen Bayern München (1:1 - d. Red.). Gegen Bayer Leverkusen kam sehr viel zusammen. Da hatten sie auch Pech", meinte Fischer. "Dann laufen Spiele so. Sie haben auch den einen oder anderen Verletzten zu beklagen. Wenn ich auf ihre Kaderliste schaue, tun wir aber gut daran, uns auf uns zu konzentrieren."

11.006 Besucher werden in Corona-Zeiten für eine ausverkaufte Alte Försterei sorgen. Erstmals seit dem ersten Lockdown im März 2020 werden auch wieder Gästefans zugelassen. 1190 Tickets gingen nach Mönchengladbach.

Fischer stellte eine Rotation "in Maßen" in Aussicht. Passen müssen in jedem Fall der gelb-rot-gesperrte Innenverteidiger Marvin Friedrich und der im Aufbautraining befindliche Mittelfeldmann Grischa Prömel. Letzterer soll jedoch am Mittwoch (17 Uhr) im Testspiel beim Viertligisten Lichtenberg 47 sein Comeback erleben. Matthias Koch