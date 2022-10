Unions große Chance: Bloß nicht wie gegen Saint-Gilloise

Union Berlin hat durch den Sieg in Malmö gute Karten, europäisch zu überwintern. Nun folgt das Rückspiel gegen die Schweden. Mit einem weiteren Erfolg hätten die Eisernen sogar noch die ersten beiden Plätze im Visier.

Eine Menge Brisanz steckt schon jetzt in dem anstehenden Rückspiel gegen Malmö FF in der Europa League. Nicht nur aufgrund der unschönen Szenen mit einer Menge Pyrotechnik aus dem Hinspiel, sondern in erster Linie aus sportlicher Sicht. Mit einem weiteren Sieg hätte Union Berlin ordentliche Karten, europäisch zu überwintern und einen der ersten drei Plätze nach der Gruppenphase zu belegen.

"Das ist bei uns Spielern noch nicht in den Köpfen. Wir wollen die anderen beiden mit einem Sieg unter Druck setzen. Dazu gilt es aber nun erst einmal, einen guten Gegner erneut zu besiegen", betont Vize-Kapitän Rani Khedira. Trainer Urs Fischer hingegen spricht von einer speziellen Situation, weil "wir in einer Woche zwei Mal gegen den gleichen Kontrahenten spielen".

Aufschlüsse aus dem Hinspiel würde es aber für beide Teams geben. "In ihrem System sind sie sehr variabel. Darauf sind wir vorbereitet. Aber in erster Linie geht es darum, dass wir unser Leistungspotenzial ausschöpfen", sagt Fischer, der lediglich auf Andras Schäfer (Rotsperre) verzichten muss. Für den Trainer gehe es darum, von Sekunde eins an bereit, aktiv und wach zu sein.

Das war beispielweise im Auftaktspiel gegen Royale Union Saint-Gilloise nicht der Fall gewesen. Gegen die Belgier hatte Union den ersten Durchgang komplett verschlafen. "Das dürfen wir uns nicht nochmals erlauben", mahnt Fischer.

Was noch wichtiger ist: Solche Szenen wie in Malmö sollten nicht erneut stattfinden. Um dem entgegenzuwirken, unternimmt Union Berlin folgende Vorkehrungen: In den Gästeblock gelangen nur Fans mit einem schwedischen Personaldokument, es wird weniger Alkohol ausgeschenkt sowie mehr Ordnungskräfte eingesetzt.