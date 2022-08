Unions größte Stärke ist das Kollektiv - Vereinsrekord ausgebaut

Union Berlin hat den Vereinsrekord ausgebaut, seit saisonübergreifend zehn Spielen sind die Eisernen ungeschlagen. Das 2:1 gegen RB Leipzig hat nochmals unterstrichen, dass sich die Mannschaft von Trainer Urs Fischer in einer ordentlichen Frühform befindet.

Den größten Anteil am Erfolg gegen die Sachsen genoss Unions neues Sturmduo Sheraldo Becker und Jordan Siebatcheu. "Beide haben jetzt nach drei Spielen zwei Tore auf dem Konto. Das ist nicht so verkehrt", lobte Mitspieler Robin Knoche. Vor allem Beckers enorme Geschwindigkeit war ein Schlüssel zum Sieg.

Anders als in Mainz suchten die Köpenicker wieder mehr die Tiefe. Die ballbesitzorientierte Taktik sowie die hohe letzte Abwehrlinie der Leipziger spielte den Hausherren aber auch extrem in die Karten. "Gegen solche Mannschaften fährst du fast nur Konter. Und da ist Sheraldo natürlich eine Riesenwaffe. Das haben wir dann auch schon sehr gut herausgespielt", betonte Kapitän Christopher Trimmel.

Fischer lobt: "Darauf lässt sich aufbauen"

Die Köpenicker überzeugten - einmal mehr - als Kollektiv. Jeder auf dem Platz wusste haargenau, was seine Aufgabe in dem Spiel ist. Und so bissen sich die Gäste in vielen ruppigen, aber fairen Zweikämpfen die Zähne aus. Dani Olmo und Christopher Nkunku kamen beispielsweise gar nicht zum Zug. "Die Mannschaft hat wieder eine enorme Bereitschaft gezeigt. Darauf lässt sich aufbauen", resümierte Fischer zufrieden. "Wir hatten eine gute Höhe in unserem Spiel, wo wir Leipzig stressen konnten."

In den letzten Minuten müssen wir den Ball auch mal länger halten und vielleicht auch zur Eckfahne gehen. Urs Fischer

Allerdings hätte sich der Fußballlehrer nach dem Anschlusstreffer von Willi Orban noch ein wenig mehr Ruhe bei eigenem Ballbesitz gewünscht. "Wir sind dann teilweise zu unpräzise geworden. In den letzten Minuten müssen wir den Ball auch mal länger halten und vielleicht auch zur Eckfahne gehen", sagte der 56-Jährige.

Trotzdem konnte Union den zweiten Saisonsieg eintüten. In den vorherigen drei Bundesliga-Spielzeiten mussten die Eisernen mindestens immer bis zum sechsten Spieltag darauf warten. Es zeigt: Die vielen Neuzugänge sind gut integriert, die Köpenicker auf einem guten Weg, sich oben erst einmal festzubeißen.