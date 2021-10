Unions Friedrich positiv auf Corona getestet

Union Berlins Verteidiger Marvin Friedrich ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der 25-Jährige fällt für die kommenden Spiele aus.

Friedrich hatte nach Erkältungssymptomen am späten Dienstagabend einen Corona-Test absolviert, dieser war positiv ausgefallen. Zunächst waren nach dem Spiel am Samstag gegen den VfL Wolfsburg, nach dem positiven Testergebnis des Wölfe-Stürmers Wout Weghorst, alle Union-Spieler negativ getestet worden. Seit dem Beginn der Symptome hatte Friedrich laut Klubangaben keinen Kontakt mehr zu seinen Mitspielern.

Friedrich, der in dieser Saison bisher zwölf Pflichtspiele für die Eisernen absolvierte und zum Stammpersonal zählt, fällt somit sicher in der Conference League gegen Feyenoord Rotterdam am Donnerstag (18.45 Uhr) aus. Auch ein Einsatz am Sonntag (17.30 Uhr) gegen den VfB Stuttgart ist höchst unwahrscheinlich.