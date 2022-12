Unions Eigengewächse drängen sich auf

Die beiden Wintertestspiele hat der 1. FC Union Berlin für sich entschieden. Vor allem die Jungspunde machten dabei mit ordentlichen Leistungen auf sich aufmerksam.

Maciejewski überzeugt auf ungewohnter Position

Trainer Urs Fischer kann durchaus zufrieden sein. Nicht nur wegen der beiden Erfolge in den Testspielen gegen Hansa Rostock (2:0) und den FC St. Gallen (4:1), sondern auch, weil sich einige Akteure für mehr Spielzeit empfohlen haben. So zum Beispiel Tim Maciejewski, der im ersten Duell 45 Minuten auf ungewohnter Position als Rechtsverteidiger ran durfte.

Das Eigengewächs, das 2017 vom Stadtrivalen Hertha BSC nach Köpenick wechselte, gab eine solide Figur ab: Viele Ballgewinne, sicheres Passspiel und einige präzise Flanken in die Box. Seine Qualitäten konnte der 21-Jährige vorher noch nicht so darstellen, da er in der Bundesliga noch nicht zum Einsatz kam, noch nicht einmal im Kader stand.

Vielleicht wird sich das in der Rückrunde ändern. Denn auch Fischer hat die starke Performance registriert. "Er hat das gut gemacht, ein bisschen defensiver als sonst gespielt. Er kommt ja eher aus dem Mittelfeld", so der Coach. Natürlich kann es aber auch sein, dass der Jungspund in der Rückserie ausgeliehen und für einen anderen Klub auflaufen wird. Für seine Entwicklung dürfte das nur förderlich sein, wenn er so viel Spielzeit wie möglich sammelt.

Kemlein routiniert und technisch versiert - doch er muss "noch in die Anlayse"

Das gleiche gilt für Aljoscha Kemlein, der immerhin beim 1:4 in Freiburg schon mal im Kader stand. Der U-19-Nationalspieler wirkte am Samstag gegen die Schweizer 45 Minuten mit, lief auf der Sechser-Position auf. Im Spiel mit dem Ball zeigte sich der 18-Jährige schon sehr routiniert und technisch versiert. Allerdings ging es für ihn im Defensivverhalten manchmal etwas zu schnell, wie auch Fischer konstatierte. "Die Minuten tun ihm gut. Weil er merkt, dass es manchmal etwas schneller geht als im Training. Es war auch eine hartnäckige Mannschaft aus St. Gallen. Wir werden mit ihm noch in die Analyse gehen."

Fest steht bereits, dass Kemlein und Maciejewski mit ins Trainingslager (ab 2. Januar) nach Spanien reisen werden. Bei den anderen Talenten Mathis Bruns sowie Linus Jurschik soll noch keine Entscheidung gefallen sein. Das Duo trainierte ebenfalls bereits bei den Profis mit, kam auch in den Testspielen zum Einsatz.