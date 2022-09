Unions Dauerbrenner Khedira: "Ich brauche nicht die große Show"

Alle bisherigen Bundesligaspiele dieser Saison hat Unions Rani Khedira über die volle Distanz absolviert. Für den laufstärksten Köpenicker ist der derzeitige Höhenflug seiner Mannschaft ein Lohn harter Arbeit.

Einen besseren Saisonstart hätte man sich in Berlin-Köpenick wohl kaum erträumen können: Tabellenführer mit 17 Punkten aus sieben Spielen, eingeleitet durch den 3:1-Derbysieg gegen die Hertha am ersten Spieltag. Vieles läuft richtig bei Union - und einer läuft richtig viel: Im Schnitt 11,09 Kilometer pro 90 Minuten deckt Rani Khedira auf dem Feld ab. Damit ist der defensive Mittelfeldspieler Unions laufstärkster Mann. Er sieht sich selbst "zuständig für die Balance, für das Gleichgewicht der Mannschaft" und versucht "einfach, für die Mannschaft da zu sein", wie er in einer Medienrunde verriet.

Es ist eine gewisse Bestätigung für den Aufwand, den wir tagtäglich betreiben. Rani Khedira

Als wichtigen Faktor für den Traumstart seines Teams sieht Khedira die harte Arbeit, die er und seine Mitspieler Woche für Woche im Training investieren: "Es ist eine gewisse Bestätigung für den Aufwand, den wir tagtäglich betreiben. Von daher ist es kein Zufall, weil es hart erarbeitet ist. Wir haben Woche für Woche versucht, an unser Limit zu gehen. Das ist uns in den meisten Fällen auch gelungen. Von daher sind wir sehr froh über die 17 Punkte."

Die "Automatismen und Abläufe", die Trainer Urs Fischer und sein Staff trainieren lassen - "immer wieder kritisch, immer wieder demütig" - seien "aktuell der Schlüssel für den Erfolg" einer "geschlossenen Truppe". Khedira braucht "nicht den roten Teppich und die große Show" - und vielleicht ist das ja auch genau das, was ihn und den 1. FC Union Berlin verbindet.

Die nächsten 90 Minuten mit purer Lauf- und Kampfbereitschaft werden vermutlich bald folgen - am kommenden Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) geht es für die Köpenicker zum Auswärtsspiel nach Frankfurt.