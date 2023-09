Unions CL-Premiere gegen Real: "Wenn du nur verteidigst, wird es schwer"

Union Berlin geht am Mittwoch sein erstes Champions-League-Match der Vereinsgeschichte an. Trainer Urs Fischer fordert gegen Real Madrid auch eigenen Ballbesitz.

Aus Madrid berichtet Jannis Klimburg

Nahezu alle Spieler von Union Berlin werden am Mittwoch (18.45 Uhr, LIVE! bei kicker) beim Gastspiel in Madrid erstmalig auf dem Platz live die Champions-League-Hymne mitsummen. Kein Wunder, es ist doch auch für den Verein ein Novum: das erste Match in der Königsklasse. Und dann geht es gleich gegen eines der besten Teams Europas.

"Das ist ein großer Verein mit einer großen Ausstrahlung. Das weiß ich auch von David Alaba, mit dem ich einen guten Kontakt pflege", betonte Unions Kapitän Christopher Trimmel. Allzu viel wollte Trainer Urs Fischer dagegen nicht über den kommenden Gegner verlieren: "Sie haben in den letzten neun Jahren fünf Mal die Champions League gewonnen. Das spricht schon für sich. Sie bleiben immer ruhig, auch wenn es mal nicht so läuft."

Knoche fällt aus

Dennoch wird Union laut Fischer versuchen, den "Matchplan bestmöglich umzusetzen. Es wird eine schwierige Aufgabe, die wir trotzdem mutig angehen". Allerdings wird bei diesem Vorhaben neben Andras Schäfer und Rani Khedira (beide verletzt) ebenfalls Abwehrchef Robin Knoche angeschlagen fehlen. "Er ist zuhause, befindet sich in Therapie", erklärte Fischer. Also die große Chance für Leonardo Bonucci, sein Debüt zu feiern? "Die Möglichkeit kann bestehen", wollte sich der Coach nicht in die Karten schauen. Die andere Alternative wäre Paul Jaeckel, wobei der Italiener natürlich viel mehr Erfahrung aufweist, die gerade gegen Real Madrid goldwert sein könnte.

Zudem muss Fischer abermals eine Umstellung auf der Achter-Position vornehmen, weil Janik Haberer mit einer Gelb-Rot-Sperre aus der vergangenen Europa-League-Saison aussetzen muss. Hier dürfte wohl Lucas Tousart, der in Wolfsburg nach seiner Verletzung zumindest mal wieder 30 Minuten mitwirken konnte, in die Startelf rücken. "Es gibt mehr Alternativen. Wenn du diesen Rhythmus alle drei Tagen gehen musst, ist es wichtig, dass du da eine gewisse Breite hast. Das gehört auch zum Fußball. Es ist jetzt eine Chance für einen anderen Spieler."

Fischer: "Du brauchst auch Ballbesitz"

Die elf Akteure, die Fischer dann zunächst ins Rennen schickt, werden sich aber vor allem in der Chancenverwertung anders präsentieren müssen als beim 1:2 in Wolfsburg. Denn so viele Großchancen wird Union im Santiago Bernabeu wohl nicht bekommen. Und im Rückzugsverhalten wird es darum gehen, jeden Zweikampf mit hundertprozentiger Leidenschaft und Präsenz anzugehen. Aber: "Du brauchst auch Ballbesitz. Wenn du nur verteidigst, wird es schwer", so Fischer, der vor allem das zentrale Mittelfeld der Königlichen lobte: "Da kann fast jeder den letzten Pass schlagen."