Unions Argumente gegen gerupfte Bayern - Dortmunds trügerische Tendenz: Das bringt der 10. Spieltag

Dortmund und Freiburg stehen am 10. Bundesliga-Spieltag vor Vereinsrekorden, Bayern und Leverkusen aus mehreren Gründen vor unangenehmen Aufgaben. Und wie wirkt sich der erste Trainerwechsel aus?

Hoffenheim-Hertha: Dardai wie einst Covic?

Pal Dardai kann am Freitagabend etwas schaffen, was den letzten drei Hertha-Trainern nie gelungen war: Beim Tabellennachbarn TSG Hoffenheim winkt ihm mit den Berlinern der dritte Bundesliga-Sieg in Serie. Das hatte letztmals Ante Covic im Herbst 2019 hinbekommen - war allerdings bald trotzdem seinen Job los. Dardai hat das Geraune um eine nahende Ablösung erstmal verstummen lassen, auch das DFB-Pokalspiel in Münster (3:1) ging nicht daneben. Die TSG setzt Andrej Kramaric dagegen: Der Torjäger glänzt zwar in dieser Saison eher in anderer Rolle (ein Tor, sechs Vorlagen), hat aber gegen keinen Klub öfter getroffen als gegen Hertha (zehn Spiele, acht Tore) und dabei nie verloren.

Union-Bayern: Eiserner Gegenwind für die gerupften Bayern

Auch wenn der FC Bayern erneut durch die Bundesliga-Saison fliegt - nach der heftigen Pokalklatsche in Gladbach darf man gespannt sein, wie und ob der Rekordmeister am Samstag an der Alten Försterei zur Wiedergutmachung bläst. Union Berlin ist schließlich nicht nur seit 21 Heimspielen ungeschlagen und hat zuhause in dieser Saison nur zwei Gegentore kassiert (zuletzt dreimal zu null), gegen Bayern sind auch erstmals wieder 16.509 Zuschauer zugelassen - Ultra-Support inklusive. Hilft das dem Tabellenfünften, um die Rekord-Offensive der Gäste (neun Spiele, 33 Tore) in Schach zu halten? In der vergangenen Saison gewann der Meister nur gegen Union nicht (zweimal 1:1).

Dortmund-Köln: Roses Spagat vor dem Wiedersehen

Es klingt nach einer ziemlich klaren Tendenz: Mit dem sechsten gewonnenen Heimspiel könnte Borussia Dortmund am Samstag seinen Bundesliga-Startrekord einstellen, Gegner 1. FC Köln ist auswärts noch sieglos. Doch so ähnlich war die Konstellation schon in der Vorsaison, als der FC plötzlich beim BVB seine Serie von 18 sieglosen Spielen beendete und das Aus von Trainer Lucien Favre einläutete. Und heute wirken die Kölner unter Steffen Baumgart ohnehin deutlich gefestigter, während Marco Rose auf der anderen Seite weiter den Spagat üben muss, mitten in der Verletzungsmisere die Belastung zu steuern.

Leverkusen-Wolfsburg: Kohfeldt will zwei VfL-Serien fortsetzen

Nach dem beschwingten Saisonstart befindet sich Gerardo Seoane gerade mitten in seiner ersten Bewährungsprobe als Trainer von Bayer Leverkusen. Mit zwei nicht gewonnenen Ligaspielen und zahlreichen Ausfällen in der Offensive im Rücken (Diaby gesperrt, Schick und Bellarabi verletzt) empfängt die Werkself den VfL Wolfsburg, gegen den sie die jüngsten drei Heimspiele verloren hat - und der mit neuem Trainer anreist: Florian Kohfeldt soll nach der jüngsten Misere unter Mark van Bommel wieder Richtung Europapokal steuern. Der letzte VfL-Trainer, der zum Einstand verlor, war Valerien Ismael 2016.

Freiburg-Fürth: Die Ungeschlagenen gegen die Schlechtesten

Auch als Tabellendritter versteht sich der SC Freiburg grundsätzlich als Bundesliga-Underdog, gegen die SpVgg Greuther Fürth jedoch wird er an der Favoritenrolle nicht vorbeikommen. Während der Aufsteiger den schlechtesten Start hingelegt hat, den es in der Bundesliga je gab, sind die Freiburger als einzige Mannschaft noch ungeschlagen. Zehn Spiele hintereinander ohne Niederlage schafften sie erst zweimal, mehr nie.

Bielefeld-Mainz: Arminias denkbar schlechte Vorbereitung

Neben Fürth ist nur der Tabellen-17. Arminia Bielefeld noch ohne Sieg. Doch das muss noch nichts heißen: Vor einem Jahr standen die Ostwestfalen zwar "schon" bei einem Dreier, hatten aber einen Punkt weniger und waren ebenfalls Vorletzter, später gelang der Klassenerhalt. Die Vorbereitung auf das Heimspiel gegen den 1. FSV Mainz 05 verlief allerdings denkbar schlecht - mit einer Niederlage in Mainz (2:3 n.V. im DFB-Pokal).

Frankfurt-Leipzig: Vertieft André Silva die Wunden der Eintracht?

Eintracht Frankfurt droht an diesem Spieltag auf einen Abstiegsplatz abzurutschen. Das zweikampfschwächste Team dieser Saison hat unter Trainer Oliver Glasner noch zu keiner Identität gefunden, von Konstanz ganz zu schweigen. Vertieft just André Silva am Samstagabend (18.30 Uhr) die Wunden? Der Ex-Torjäger der Eintracht hat seinen Schnitt im RB-Leipzig-Trikot allerdings bislang klar verschlechtert - von 108 auf 255 Minuten pro Tor.

Augsburg-Stuttgart: Welche Folgen hat das "Krachen"?

Weil die Stimmung zum Tabellenbild passt, hat es beim Drittletzten FC Augsburg unter der Woche ordentlich "gekracht", intern, aber auch ein bisschen öffentlich. Mit welchen Folgen, lässt sich am Sonntag (15.30 Uhr) gegen den VfB Stuttgart beobachten, der gegen den FCA schon häufig schlecht aussah - und dabei schon vier Trainer "verlor" (Labbadia, Veh, Zorniger und auch Weinzierl). Aktuell erarbeiten sich die ausfallgeplagten Schwaben mühsam Punkt um Punkt und haben immerhin seit vier Partien nicht mehr verloren.

Gladbach-Bochum: Die 24-Jahre-Misere der Fohlen

Dass sich Borussia Mönchengladbach und der VfL Bochum am 10. Spieltag mit nur einem Punkt Differenz treffen würden, hatten vor der Saison wohl beide nicht gedacht. Die Fohlen haben Nachholbedarf, der Aufsteiger ist im Soll, zuletzt blieb er zweimal ohne Gegentor. Und historisch gesehen ist die Borussia ein echter Lieblingsgegner: Seit 15 Duellen oder 24 Jahren ist der VfL in diesem Duell ohne Niederlage - allerdings nur in der Bundesliga. 2011, bei den bislang letzten Aufeinandertreffen, verhinderte Gladbach in der Relegation Bochums Aufstieg (1:0/1:1).