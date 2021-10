Union will 18.000 Zuschauer gegen Wolfsburg zulassen

Noch ist nicht klar, wie viele Zuschauer am Samstag das Heimspiel von Union Berlin gegen Wolfsburg besuchen dürfen. Der Verein hat jetzt einen Antrag gestellt.

Bereit für das nächste Spiel: Das Stadion An der Alten Försterei in Berlin. Getty Images

11.000 Zuschauer sahen vor etwas mehr als zwei Wochen, wie Union Berlin spät einen 1:0-Sieg gegen Arminia Bielefeld feierte. Am kommenden Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) könnten 18.000 dabei sein, wenn die Köpenicker den VfL Wolfsburg im Stadion An der Alten Försterei empfangen.

Der Conference-League-Teilnehmer hat bei der Senatsverwaltung für Inneres und Sport einen Antrag auf Zulassung von 18.000 Stadionbesuchern für die kommende Partie gestellt. Demnach dürften Fans auf 3G-Basis dabei sein, also vom Coronavirus genesen, dagegen geimpft oder negativ getestet sein.

Der Verein teilt mit: "Da dieser Antrag bis zum 11.10.2021 nicht beschieden worden ist, hat sich Union am heutigen Dienstag per Eilantrag an das Verwaltungsgericht Berlin gewandt. Das Gericht soll feststellen, dass eine starre Kapazitätsbeschränkung von 50% bei dem auf Basis eines ausführlichen Hygienekonzeptes beantragten 3G-Modell für das Spiel gegen Wolfsburg nicht gerechtfertigt ist."



"Wie das RKI in der letzten Woche bekanntgegeben hat, sind offenbar rund 80% der Erwachsenen in Deutschland bereits vollständig geimpft", sagt Präsident Dirk Zingler. "Die Impfkampagne zeigt also Wirkung. Wir setzen daher auch weiterhin auf Überzeugungsarbeit und leichte Zugänglichkeit von Impfangeboten. In Berlin sind heute 2,5 Millionen Menschen geimpft oder genesen. Das sind fast 500.000 mehr als bei unserem ersten Spiel mit einer 50-prozentigen Auslastung Ende Juli. Zu einer Anpassung der Personenobergrenze von 11.006 in unserem Stadion hat dies bislang nicht geführt. Wir haben uns daher, auch aufgrund der fehlenden Entscheidung durch die Sport- und Gesundheitsverwaltung, an das Berliner Verwaltungsgericht gewandt."

