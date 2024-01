Union: Viel Ungewissheit vor dem Re-Start

Viel hat sich bei Union in Sachen Transfers nicht getan. Bis zum Re-Start am Samstag werden David Fofana und Leonardo Bonucci den Verein aber vermutlich noch verlassen.

Dreieinhalb Wochen hatte Trainer Nenad Bjelica Zeit, der Mannschaft seinen Spielstil weiter zu implementieren. Zum Re-Start geht es für Union auswärts zum SC Freiburg. Stand jetzt haben die Eisernen noch keinen Neuzugang verpflichtet. Allerdings könnte es durchaus sein, dass Kevin Vogt von der TSG Hoffenheim sich bis Samstag noch den Köpenickern anschließen wird.

Auf der anderen Seite werden Leonardo Bonucci und David Fofana den Verein wohl bis zum Wochenende noch verlassen. Bonucci verweilt für Verhandlungen in Istanbul. Fofana, der von Chelsea ausgeliehen ist, steht dem Vernehmen nach vor einer weiteren Ausleihe zum FC Sevilla. "Er hat uns geholfen. Wir konzentrieren uns aber auf die Spieler, die da sind", sagte Bjelica über Letzteren. Zudem werden Rani Khedira (Wadenverletzung) sowie Aissa Laidouni (Afrika-Cup) im Breisgau nicht mit am Start sein.

Dafür aber Robin Gosens, Sheraldo Becker und Danilho Doekhi, die allesamt zuletzt nur wenig trainieren konnten. "Sie sind einsatzbereit und möglicherweise stehen sie auch im Kader", so Bjelica, der dem Trio zutraut, der Mannschaft am Samstag helfen zu können. "Bei 100 Prozent werden sie nicht sein. Aber vielleicht können sie 20 bis 30 Minuten spielen. Alleine mit ihrer Präsenz im Kader unterstützen sie die Mannschaft."

"Offensiv ausgerichtete Mannschaft, die attraktiven Fußball spielt"

Das gegen einen Gegner, den Bjelica als "unangenehm" beschreibt. "Sie sind eine offensiv ausgerichtete Mannschaft, die attraktiven Fußball spielt und in ihrem System sehr variabel agiert. Aber wir glauben an unsere Qualitäten", betonte der Kroate, der mit den Trainingseinheiten während der Winterpause sehr einverstanden war. "Wir arbeiten in allen Bereichen, so beispielsweise beim Umschaltspiel oder beim Spiel mit dem Ball."

Am Samstag wird sich zeigen, was für Schritte Union Berlin während der Winterpause machen konnte.