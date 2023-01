Union verpflichtet Roussillon vom VfL Wolfsburg

Der 1. FC Union Berlin hat sich die Dienste des Linksverteidigers Jerome Roussillon gesichert. Der Vertrag des 30-Jährigen wäre beim VfL Wolfsburg im Sommer ausgelaufen.

Es war kein Geheimnis, dass sich Union Berlin nach dem Abgang von Tymoteusz Puchacz (Leihe zu Panathinaikos Athen) einen weiteren Außenverteidiger ins Aufgebot dazu holen wollte. Nun ging es aber dann doch relativ fix: Jerome Roussillon, dessen Vertrag beim VfL Wolfsburg im Sommer ausgelaufen wäre, spielt ab sofort für die Eisernen. Eine Vertragslaufzeit teilten die Berliner wie üblich nicht mit.

"Mit Jerome bekommen wir nicht nur weitere Breite in den Kader, sondern gleichzeitig Breite mit hoher Qualität", wird Union-Manager Oliver Ruhnert auf der Website zitiert. "In einer Rückrunde mit erneut sehr vielen Spielen auf nationaler und internationaler Bühne ist diese hohe Qualität in der Breite essenziell."

Somit duellieren sich nun neben dem Winterneuzugang noch Niko Gießelmann, Julian Ryerson und Kapitän Christopher Trimmel um die zwei freien Plätze auf der rechten und linken Außenbahn. Roussillon wird sich erst einmal hinten anstellen müssen. Natürlich kennt er die ganzen taktischen Abläufe noch nicht. Zudem hat er jüngst bei den Wölfen nur wenig Spielpraxis sammeln können.

Lediglich 18 Minuten stand er in der laufenden Bundesligasaison auf dem Platz, kam an Paulo Otávio links hinten nicht vorbei. Auch in den Spielzeiten zuvor war er längst nicht immer erste Wahl. Lediglich in seiner Debütsaison 18/19 wusste der Franzose vollends zu überzeugen. Für die Niedersachsen absolvierte er damals 28 Spiele im deutschen Oberhaus, erzielte drei Treffer und legte zudem sechs weitere Tore auf. Nicht umsonst war er in dieser Runde gleich zwei Mal im kicker-Ranking vertreten.

Union kann sich auf einen linken Schienenspieler mit viel Offensivdrang freuen

Worauf kann sich der 1. FC Union Berlin also freuen? Auf einen linken Schienenspieler, der viel Offensivdrang mitbringt, gerne in die letzte Zone stößt sowie dabei noch präzise Hereingaben schlägt - und dabei immer den besser postierten Mitspieler im Blick hat. Aber diese Qualitäten kamen eben länger nicht mehr zum Vorschein.

Für die Defensivarbeit bringt Roussillon, der in Frankreich für Montpellier und Sochaux aktiv war, eine sehr gute Grundgeschwindigkeit mit. Zudem ist er eifrig im Zweikampf, im Stellungsspiel allerdings kann er sich noch ein wenig steigern. "Ich will hier das Maximum aus mir herausholen, um bei Union bestmögliche Leistungen abzurufen und mit der Mannschaft erfolgreich zu sein“, erklärte Roussillon seinen Wechsel nach Berlin-Köpenick.

Die Neuverpflichtung bestaunen, können die Union-Anhänger dann eventuell schon am Samstag (15.30 Uhr) in der Generalprobe gegen den slowakischen Erstligisten MSK Zilina.