Union verpflichtet Heintz aus Freiburg

Der 1. FC Union Berlin hat Dominique Heintz (28) von Liga-Konkurrent SC Freiburg verpflichtet.

Nach dreieinhalb Jahren beim SC Freiburg beginnt für Dominique Heintz im Januar ein neues Abenteuer. Der Innenverteidiger wechselt zu Liga-Konkurrent Union Berlin und hofft in der Hauptstadt wieder auf mehr Spielzeit.

Lediglich 28 Minuten war Heintz in der laufenden Bundesliga-Saison im SC-Trikot zum Einsatz gekommen, er musste sich hinter Nico Schlotterbeck, dessen Bruder Keven, Philipp Lienhart und Manuel Gulde einreihen.

"Union hat in den letzten Jahren eine beeindruckende Entwicklung eingeschlagen", sagt er nun zu seinem Wechsel. "Sie haben sich nicht nur in der Bundesliga etabliert, sondern auch in Europa ihre Spuren hinterlassen. Nach dreieinhalb Jahren bei Freiburg freue mich jetzt auf die neue Aufgabe und darauf, Teil dieses Vereins zu werden."

"Dominique", findet Union-Geschäftsführer Oliver Ruhnert, "ist ein ausgesprochen erfahrener Spieler, der seine Qualität bereits in der Bundesliga gezeigt hat. Mit seinen Fähigkeiten wird er uns mehr Variationsmöglichkeiten bringen. Wir freuen uns, dass er die neue Herausforderung annimmt."