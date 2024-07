Union verleiht Grill erneut

Union Berlin hat Lennart Grill erneut ausgeliehen - diesmal an Eintracht Braunschweig. Wie der Zweitligist mitteilte, kommt der Schlussmann zunächst für ein Jahr auf Leihbasis aus Köpenick, zudem wurde eine leistungsabhängige Kaufpflicht für den Torhüter vereinbart. Grill war in der vergangenen Saison an den VfL Osnabrück ausgeliehen und stand in der abgelaufenen Zweitliga-Spielzeit 15-mal im Tor.