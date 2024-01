Union verleiht Endo an den FC Tokyo

Der 1. FC Union Berlin vermeldet am Sonntag einen zweiten Abgang auf Leihbasis: Mittelfeldakteur Keita Endo schließt sich dem FC Tokyo an und wird damit in seine japanische Heimat zurückkehren, aus der er im Sommer 2020 zu den Eisernen gewechselt war und in der Folge 21 Partien absolvierte. In den vergangenen eineinhalb Jahren war Endo ebenfalls leihweise für Eintracht Braunschweig aktiv. Dieses Leihgeschäft hatten alle Beteiligten zuletzt beendet.