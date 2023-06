Union und Gosens: Konkretes Angebot geht zeitnah an Inter

Die Macher von Union wollen den Kader zügig zusammen haben, um sich für die Herausforderung Champions League und Bundesliga zu rüsten.

Wie bereits in den Vorjahren ist der 1. FC Union Berlin in der frühen Phase der Transferperiode eifrig dabei, den Kader für die kommende Saison zusammenzustellen. Denn Oliver Ruhnert, Geschäftsführer Profifußball, und Trainer Urs Fischer wollen so rasch wie möglich alle Akteure beisammenhaben, damit die Neuzugänge sich integrieren und an das "eiserne" Spielsystem adaptieren können.

Noch vor dem Trainingsauftakt am 3. Juli sieht die Transferhistorie wie folgt aus: Sven Michel (FC Augsburg), Paul Seguin (FC Schalke 04), Tim Maciejewski (SV Sandhausen), Kevin Möhwald (KAS Eupen), Tymoteusz Puchacz (Leihe zum 1. FC Kaiserslautern), Levin Öztunali (Ziel unbekannt) und Niko Gießelmann (Ziel unbekannt) haben den Verein verlassen. Wobei bei Letzterem eine Rückkehr nicht ganz ausgeschlossen ist, solange noch kein neuer Linksverteidiger gefunden wurde.

Angebote für Pantovic - Leihklub für Leweling gesucht

Auf der Zugangsseite stehen mit Alex Kral (Spartak Moskau) und Mikkel Kaufmann (FC Kopenhagen) zwei neue Spieler. Zudem wurde Diogo Leite (FC Porto) und Lennart Grill (Bayer Leverkusen) fest verpflichtet. Klar ist, dass sich das Gesicht der Mannschaft noch weiter verändern wird. Einige Akteure, die nur wenig Aussicht auf Einsatzminuten haben, stehen im Schaufenster und können den Champions-League-Teilnehmer wohl noch verlassen. Dazu gehören Dominique Heintz, Rick van Drongelen, Tim Skarke, Keita Endo oder auch Milos Pantovic. Dem Deutsch-Serben liegen bereits Angebote von anderen Vereinen vor.

Ebenfalls für Jamie Leweling, der in der abgelaufenen Spielzeit kaum zum Zug kam, dürfte es schwierig werden, sich mehr in den Vordergrund zu spielen. In dem Fall werden sich Ruhnert und Co. wohl um eine Ausleihe bemühen. Genügend Potenzial bringt der dribbelstarke Angreifer mit, allerdings hapert es wohl noch ein wenig an der taktischen Umsetzung auf dem Platz.

Zudem muss man kein Prophet sein, um zu sagen, dass es nicht bei den zwei Zugängen bleiben wird. "Wir kriegen jeden Tag etliche Spieler angeboten, das ist nicht das Problem", sagte Ruhnert im Gespräch mit dem kicker. "Es geht aber darum, dass wir bei uns bleiben und unsere Planung durchziehen. Und das ist eben durch das Erreichen der Champions League nicht unbedingt einfacher geworden."

Ruhnert: "Fußballerisch weiterentwicklen" - Der Stand bei Gosens

Bei der Auswahl potenzieller Neuzugänge wird Union nun vermehrt darauf achten, "dass wir uns fußballerisch weiterentwickeln wollen", so Ruhnert weiter. Der Fokus liegt vor allem auf der Verpflichtung eines neuen Linksverteidigers. So flirten die Berliner derzeit mit Robin Gosens, der aktuell noch bei Inter Mailand unter Vertrag steht.

Erste Gespräche hat es mit dem deutschen Nationalspieler bereits gegeben, aber nach kicker-Informationen hat der 1. FC Union beim italienischen Top-Verein noch kein Angebot abgegeben. Das wird sich aber wohl alsbald ändern.