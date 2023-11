Urs Fischer ist nach über fünf Jahren nicht länger Trainer bei Union Berlin. Ist die Trennung die richtige Entscheidung?

Jahrelang ging es für den 1. FC Union sportlich nur bergauf - von der 2. Liga bis in die Champions League. Doch in diesem Jahr ging es erstmals unter Erfolgstrainer Urs Fischer bergab, so sehr, dass der Schweizer nach 14 sieglosen Pflichtspielen in Serie und dem Sturz auf den letzten Platz der Bundesliga-Tabelle nun verabschiedet wurde.

Doch war diese "gemeinsame Entscheidung" von Klub und Trainer auch die richtige? Stimmt hier ab:

