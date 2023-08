Union und das Rätsel um Bonucci

Union Berlin soll an Leonardo Bonucci von Juventus Turin interessiert sein. Geschäftsführer Oliver Ruhnert hält sich weiter bedeckt.

Was ist wirklich dran an dem Flirt zwischen Union Berlin und Leonardo Bonucci? Die Gerüchteküche brodelt weiterhin. Fakt ist: Die Eisernen sind noch auf der Suche nach einem Innenverteidiger, da nur fünf Spieler für das Deckungszentrum im Aufgebot stehen. Das hatte Geschäftsführer Profifußball Oliver Ruhnert am Samstagabend im "Aktuellen Sportstudio" des ZDF nochmals bestätigt. Auch wenn er sich zu Aussagen bezüglich Bonucci weiter bedeckt hält. Nur so viel gab der 51-Jährige Preis: „Leonardo Bonucci ist, glaube ich, ein Spieler, der momentan gar nicht mal Ablöse kosten würde."

Aber allzu viel Zeit, einen neuen Abwehrmann zu verpflichten, bleibt nun nicht mehr. Am 1. September schließt das Transferfenster. Bonucci scheint zumindest weiterhin eine Option zu sein. Italienischen Medienberichten zufolge soll ein Austausch zwischen den beiden Parteien bereits stattgefunden haben, aber eine Einigung sei noch nicht in Sicht.

Dem 36-Jährigen, der aktuell noch einen Vertrag bis 2024 bei Juventus Turin besitzt, dort aber in den Plänen von Coach Massimiliano Allegri keine Rolle mehr spielt, soll dem Vernehmen nach ein gut dotierter Einjahresvertrag vorgelegt worden sein.

Auch CFC Genua und Lazio sollen interessiert sein

Einem Bericht der Zeitung "Tuttosport" nach wolle Bonucci aber keine Entscheidung übers Knie brechen und sich zunächst alle Angebote anhören. Ein Deal mit Serie-A-Klub AC Florenz scheiterte bereits, aber zudem sollen CFC Genua sowie Lazio Rom wohl ihre Fühler nach Bonucci ausgestreckt haben.

KMD #177 - Oliver Ruhnert Vol. II Zum Start in eine neue Saison kicker meets DAZN gibt es die große Analyse aller Bundesligisten mitsamt gewohnt waghalsigen Prognosen zu allen Zu- und Abgängen. Wie so ein Transfer eigentlich funktioniert, berichtet Union-Manager Oliver Ruhnert. Und: kicker-Reporter Jim Decker hilft bei der Aufarbeitung des bitteren Abschneidens der Frauen-Nationalmannschaft.

Lazio-Präsident Claudio Lotito will den neunfachen italienischen Meister, der nur 80 Kilometer entfernt von Rom aufgewachsen ist, unbedingt in die Hauptstadt Italiens locken. Aber Trainer Maurizio Sarri, der Bonucci aus seiner Zeit bei Juventus kennt, soll dagegen in der Innenverteidigung keinen großen Bedarf im Kader sehen.

Ein weiterer Knackpunkt für Union Berlin könnte sein, dass der Routinier eigentlich einen Verbleib in Italien präferiert. Aus dem einfachen Grund, dass seine Frau und die beiden Kinder wohl lieber in der Heimat bleiben würden, anstatt eine neue "Herausforderung" im Ausland anzugehen. Es bleibt weiter spannend in der Personalie Bonucci. Auch weil der Italiener selbst die Gerüchte jüngst weiter angefeuert hat. Denn der Abwehrmann hatte am Wochenende einen Beitrag von "Sky Italia" über Union Berlin in den sozialen Netzwerken geliked.