Union und Champions League: Bittere Freiburger Erinnerungen

Freiburg hat trotz des 4:1-Hinspielsiegs noch eine spezielle, "königliche" Rechnung mit Union Berlin offen. Während der Trainer gegen den jüngsten Erfolgstrend aus guten Gründen wieder auf ein Dreierkettensystem setzten könnte, steht ein Trio vor der Rückkehr.

Was überlegt er sich für das Gastspiel in Berlin? SC-Trainer Christian Streich. IMAGO/Jöran Steinsiek

Schon zum Ende der vergangenen Saison lag das Premierenticket für die Königsklasse auf dem Silbertablett in erreichbarer Nähe. Die Mannschaft von Christian Streich war vor dem 33. Spieltag Vierter, mit einem Punkt Vorsprung auf Leipzig und hatte ein Heimspiel. In diesem kassierten die Breisgauer dann allerdings eine überraschende 1:4-Klatsche - gegen Union. Weil Freiburg auch am letzten Spieltag in Leverkusen verlor, zogen die Hauptstädter sogar im letzten Moment noch vorbei, verdrängten den Sport-Club auf Platz 6.

Champions League und Union - diese Kombination weckt also bittere Erinnerungen im SC-Lager. Ein solcher schmerzhafter Einbruch nach herausragender Saison auf der Zielgerade soll sich nun nicht wiederholen. Wieder könnte jedoch Union dazwischenfunken, diesmal einen Spieltag früher und im eigenen Stadion, wo die Köpenicker eine beeindrucke Hausmacht darstellen.

Heimmacht Union

In der Bundesliga haben sie daheim letztmals im Februar 2022 verloren (0:3 gegen Dortmund), ist also seit 21 Heimspielen ungeschlagen. Von den jüngsten 48 Liga-Heimpartien gingen nur zwei verloren, neben dem Dortmund-Spiel vorige Saison auch das Duell mit den Bayern (2:5). Beeindruckende Zahlen, die einen Freiburger Sieg nicht gerade wahrscheinlich machen. Zudem hat er SC bisher in vier Anläufen (einmal in der 2. Liga) zweimal in Köpenick verloren und zweimal Unentschieden gespielt.

Auch wenn der SC aktuell wegen der um vier Treffern schlechteren Tordifferenz hauchdünn hinter Union steht, wird er an der Alten Försterei wohl eher nicht mit hohem Risiko auf Sieg spielen. Angesichts der danach noch folgenden zwei Spieltage wäre ein Unentschieden auch diesmal ein ordentliches Ergebnis.

Rückkehr zur Dreierkette?

Auch diese Perspektive dürfte die Wahrscheinlichkeit auf eine Rückkehr zu einem Dreierketten-System bei Streich erhöhen. Obwohl sich sein Team zuletzt in der 4-4-2-Grundformation deutlich wohler fühlte, erfolgreicher war und die 1:5-Pokalklatsche gegen Leipzig im 3-4-3 zumindest ihren Anfang mit zwei frühen Gegentoren nahm.

Gegen Unions Konterfußball auf Basis einer engmaschigen, schwer zu überwindenden Verteidigung (32 Gegentoren sind Topwert in der Liga) mit eingeschliffenen Abläufen im erprobten 3-5-2, gilt es aber vor allem selbst sicher zu stehen und dem Team von Urs Fischer nicht ins offene Messer zu laufen. Das musste der im 4-2-3-1 gestartete SC vor einem Jahr beim 1:4 leidvoll erfahren. Inzwischen hat sich das Ensemble um Hattrick-Schütze Vincenzo Grifo durch den 4:1-Sieg in der Hinrunde immerhin revanchieren können. Grundformation im November: 3-4-3.

All das wird in Streichs Überlegungen einfließen, der im Kader wohl mit drei Rückkehrern planen kann, die gegen Leipzig am Samstag fehlten: Roland Sallai (Denkpause), Ritsu Doan (Knieprobleme) und Philipp Lienhart (krank). Das letztgenannte Duo spulte zu Wochenbeginn ein individuelles Trainingsprogramm ab. Sollte Lienhart wieder vollständig fit sein, ist er aus dem Trio der heißeste Startelfanwärter.