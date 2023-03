Union: UEFA verhängt Geldstrafe und Zuschauerausschluss auf Bewährung

Nach dem Einsatz von Pyrotechnik in Amsterdam hat die UEFA das Strafmaß für Union Berlin bekanntgegeben. Der verhängte Zuschauerausschluss bleibt auf Bewährung.

Während der Europa League-Partie des 1. FC Union Berlin bei Ajax Amsterdam (0:0) Mitte Februar wurde im Gästeblock der Johan Cruijff ArenA massiv Pyrotechnik abgebrannt. Aufgrund der Vorfälle hat die Kontroll-, Ethik- und Disziplinarkammer der UEFA die Köpenicker nun mit einer Geld- und Bewährungsstrafe belegt.

Union Berlin wurde für ein Auswärtsspiel in einem europäischen Wettbewerb der Verkauf von Tickets an die eigenen Fans untersagt. Diese Auswärtssperre wurde allerdings für zwei Jahre, beginnend mit dem Tag der UEFA-Entscheidung am 1. März 2023, auf Bewährung ausgesetzt. Die Bewertung der Regelverstöße beim Rückspiel (3:1) - erneut wurden pyrotechnische Erzeugnisse abgebrannt - ist dementsprechend noch nicht erfolgt.

Weiter muss Union eine Geldstrafe in Höhe von 30.000 Euro zahlen.

Bereits wenige Tage nach der Auswärtspartie in Amsterdam konnte der 1. FC Union Berlin vier Täter identifizieren. Diesen wurde noch vor dem Bundesliga-Heimspiel gegen Schalke 04 (0:0) ein Hausverbot ausgesprochen, teilte der Verein am Freitag zudem mit. Der Klub habe aufgrund der wiederholten Vorkommnisse in den letzten Monaten die präventiven Maßnahmen deutlich ausgeweitet.

"Wir werden bis auf Weiteres einige Erleichterungen für die aktive Fanszene zurücknehmen"

"Wir werden den Einsatz von Personal und Technik zur Aufklärung und Ahndung von Regelverstößen erheblich steigern und auch stärker und schneller sanktionieren. Dazu wird das Mittel einer unmittelbaren Erteilung von Hausverboten, unabhängig von strafrechtlichen Verfahren oder Stadionverbotsverfahren, stärker als bisher genutzt", konkretisierte Pierre Lüttge, Geschäftsführer Organisation und Verwaltung des 1. FC Union Berlin, die Maßnahmen.

Außerdem erklärte er: "Auch werden wir bis auf Weiteres einige Erleichterungen für die aktive Fanszene zurücknehmen. Aber klar ist auch, dass wir unseren Dialog und unsere gute Zusammenarbeit mit allen Fangruppen unseres Vereins wie bisher fortführen."

Dank der Bewährungsfrist habe der Verein noch die Chance, einen erneuten Zuschauerausschluss zu vermeiden. "Wir appellieren an alle Unioner, mit ihrem eigenen Verhalten dazu beizutragen, dass wir auch mögliche weitere Europapokalabende gemeinsam erleben dürfen."