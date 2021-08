Union trifft auf Kuopio oder Astana

Der 1. FC Union Berlin spielt in den Play-offs zur neu geschaffenen Conference League gegen den Kuopio PS aus Finnland oder den FC Astana aus Kasachstan.

Dies ergab die Auslosung in Nyon am Montag. Die Köpenicker spielen am 19. und 26. August um den Einzug in die Gruppenphase. Vorher ermitteln die Finnen und die Kasachen (5. und 12. August) in der dritten Qualifikationsrunde den Gegner.

Union wird sein Heimspiel im Berliner Olympiastadion absolvieren, da das Stadion An der Alten Försterei mit seiner Kapazität von 22.012 Zuschauern derzeit nicht den Regularien der UEFA entspricht.

Die Berliner hatten sich als Siebter der vergangenen Saison überraschend für den neuen UEFA-Wettbewerb qualifiziert. Nach der Play-off-Runde kämpfen in der Gruppenphase der Conference League 32 Mannschaften um das Weiterkommen. Das Finale steigt am 25. Mai 2022 in der albanischen Hauptstadt Tirana.

Die 3. Runde der Qualifikation im Überblick

Die Play-offs im Überblick