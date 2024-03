Union-Trainer Bjelica tüftelt erfolgreich: Aaronsons neue Freiheiten

Union kommt dem Ziel Klassenerhalt wieder ein Stückchen näher. Die Systemumstellung von Trainer Bjelica fruchtet beim Sieg gegen Bremen.

Eine Halbzeit lang stotterte das Spiel in einem harten Abnutzungskampf vor sich her. Doch weil sich Union Berlin nach der Pause steigerte und zumindest zwei Hochkaräter in Tore ummünzte, konnte gegen Werder Bremen nach drei sieglosen Partien in Folge mal wieder ein Dreier eingetütet werden. Weil Köln am Freitag Leipzig unterlag, beträgt der Vorsprung auf den Relegationsplatz nun neun Zähler, auf Rang 17 sogar zehn Punkte.

Die Eisernen sind dem Ziel Klassenerhalt damit wieder einen kleinen Schritt nähergekommen. "Wir fokussieren uns nur auf unsere tägliche Arbeit und auf das nächste Spiel, was bei uns Eintracht Frankfurt heißt. Aber natürlich gibt uns das eine gewisse Sicherheit", betonte Unions Trainer Nenad Bjelica, der das System ein wenig angepasst und seine Mannschaft diesmal ein Ticken offensiver im 3-4-3 aufgestellt hat.

Vertessen und Aaronson werden zu den Matchwinnern

Zum einen bot er mit Rani Khedira und Lucas Tousart zwei Sechser auf. Zudem flankierten durch die Umstellung Yorbe Vertessen sowie Brenden Aaronson den Mittelstürmer Mikkel Kaufmann. Der Plan von Bjelica: "Der Gegner hat mit seinen Sechsern viel Druck auf unsere Sechser ausgeübt. Dadurch war Brenden in einigen Situationen frei. Wir wollten mit Brenden und Yorbe Spieler aufbieten, die auf kleinstem Raum etwas machen können." Die Idee ging auf, Vertessen und Aaronson avancierten mit ihren Treffern zu den Matchwinnern.

Und Union Berlin kam somit zu den Punkten 26 bis 28. "Ich weiß aber nicht, ob das genug sein wird, um die Klasse zu halten", erklärte Bjelica weiter. Vermutlich nicht. Acht Spiele stehen noch aus, wo die Köpenicker weitere Zähler einheimsen können. Doch nun steht erst einmal die Länderspielpause an. Die nutzen die Berliner für ein Testspiel. Am Donnerstag (12 Uhr) gastiert der Zweitligist Magdeburg im Stadion An der Alten Försterei.