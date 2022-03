Union Tornesch verschafft sich in Bramfeld Luft

Der FC Union Tornesch vergrößert durch einen 3:1-Erfolg beim Bramfelder SV den Vorsprung auf die Gefahrenzone.

Drittes Spiel des FC Union Tornesch, dritter Sieg: Am Dienstagabend setzte die Mannschaft von Thorben Reibe ihren Lauf beim Bramfelder SV fort. Dabei galt es für Union zunächst einen Schockmoment zu verdauen. Denn bereits in der ersten Spielminute jagte Freudenthal einen satten Volleyschuss ans Tornescher Gebälk. Davon wach geklingelt, gingen die Gäste in der 13. Minute mit ihrer ersten guten Aktion in Führung. Von Winckelmann hatte nach Knottnerus-Vorlage alleine vor Bramfelds Keeper Kalk keine Mühe, den Ball im Tor unterzubringen. Der Treffer zeigte seine Wirkung bei den Gastgebern, die erst kurz vor der Pause wieder vor dem Unioner Tor auftauchten. Polzin scheiterte aus ungünstigem Winkel aber an Torwart Baese.

Unions Keeper stand auch kurz nach der Pause im Mittelpunkt, als er überragend gegen Freudenthal parierte, der nach einem Polzin-Ball frei am hinteren Pfosten zum Abschluss kam. Aber wie schon im ersten Durchgang gehörte Bramfeld zwar die erste gute Möglichkeit, treffen sollten jedoch wieder die Gäste. Stahnke bediente auf links von Winckelmann, der direkt für Knottnerus querlegte. Letzterer schob frei ein (51.). Aber Bramfeld wusste zu antworten. Im dritten Anlauf brachte Freudenthal das Leder nach einer Polzin-Flanke dann doch noch vorbei an Baese im Tor unter (54.). Bramfeld schaffte es aber zunächst nicht, den Schwung aus dem Anschlusstreffer mitzunehmen. Spielbestimmend blieb weiterhin Tornesch. 20 Minuten vor dem Ende wurde die Heimelf dann aktiver und hatte durchaus Chancen auf den Ausgleich. Die dickste gehörte Subay, der nach Hereingabe den Ball aus einem Meter über das Tor jagte. Drei Minuten vor dem Ende durfte Unions Tiedemann einen Flankenball im Strafraum annehmen. Sein Schuss landete über den Pfosten in den Maschen - 3:1. Die Entscheidung.

Während sich Union Tornesch auf Rang zwei einreiht, bleibt Bramfeld im Keller hängen. Noch ist freilich aber auch für den BSV nichts verloren.