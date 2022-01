Union startet ohne Kruse und Zugang Heintz

Der 1. FC Union Berlin hat am Neujahrstag die kurze Wintervorbereitung auf die Rückrunde aufgenommen. Beim Trainingsstart der Eisernen fehlte allerdings Spielmacher Max Kruse und Zugang Dominique Heintz ebenso wie Kevin Behrens und Rani Khedira.

Kruse hatte seinen Weihnachtsurlaub bei seinem Sohn in Florida verbracht. Behrens habe einen "privaten Termin", bei Zugang Heintz habe der Trainings- und Urlaubsplan bei seinem Ex-Klub SC Freiburg den Trainingsstart für den 2. Januar vorgesehen, teilte Union mit. "Das ist alles abgesprochen. Sie beginnen am Sonntag", sagte Trainer Urs Fischer nach dem ersten Training in 2022.

Neben dem Offensivduo fehlten am Samstagnachmittag des Weiteren Pawel Wszolek, der sich laut Manager Oliver Ruhnert in Quarantäne befindet, Cedric Teuchert, der laut Klubangaben individuell im Innenbereich trainierte, Taiwo Awoniyi, der mit Nigeria am Afrika-Cup teilnimmt, und auch Rani Khedira.

Khedira positiv getestet

Der Mittelfeldspieler sei über die Weihnachtsfeiertage positiv auf COVID-19 getestet worden, erklärte Union. Möglicherweise kann Khedira, der symptomfrei sein soll, zu Wochenbeginn ins Training einsteigen, falls er bis dahin freigetestet wurde. Der zuletzt verletzte Youngster Laurenz Dehl absolvierte eine Laufeinheit auf dem Platz mit Reha-Trainer Christopher Busse.

Bis zum Rückrundenstart bei Bayer Leverkusen am kommenden Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) bleiben Fischer und Co. eine Woche, um sich auf das erste Pflichtspiel des Jahres einzustellen. Nach fast zweiwöchiger Weihnachtspause soll die kurze Vorbereitung aber kein Problem sein für die Eisernen, die in der Hinrunde vor allem durch die Teilnahme an der Europa Conference League viele englische Wochen zu absolvieren hatten.

"Ich glaube, die Anzahl der freien Tage war wichtig, damit sie nach unserem Programm mal durchschnaufen konnten", sagte Fischer und erklärte: "Was die Fitnesswerte angeht, haben die Jungs nicht viel verloren, sie mussten ja auch ein bisschen was machen. Es sieht gut aus, dann kannst du dich eigentlich schnell auf die Aufgabe Leverkusen vorbereiten."