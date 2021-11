Union startet ohne Behrens in die Derby-Woche

Nach drei freien Tagen hat der 1. FC Union am Montagmittag die Vorbereitung auf das Hauptstadt-Duell mit Hertha BSC aufgenommen. Neben den Nationalspielern fehlten dabei auch die beiden Angreifer Kevin Behrens und Sheraldo Becker.

Behrens sei krank, teilte Union mit. Bei dem Mittelstürmer wurde aufgrund der Symptome ein PCR-Test durchgeführt, während seine Teamkollegen nach den drei freien Tagen am Montag nur per Schnelltest überprüft worden sein sollen. Die Kommunikation des Ergebnisses bei Behrens steht noch aus. Für das Derby gegen Hertha BSC am Samstag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker.de) dürfte der 30-Jährige aber nicht zur Verfügung stehen.

Die Erkrankung soll am Ende der vergangenen Woche aufgetreten sein. Da Behrens zuletzt am Donnerstag mit seinen Teamkollegen trainiert hatte, sollen im Falle eines positiven Corona-Tests bei dem Angreifer keine weiteren Union-Akteure in Quarantäne müssen, heißt es. Die Schnelltests aller übrigen Spieler am Montag sollen negativ ausgefallen sein.

Überarbeitung des Hygienekonzepts

Wie Behrens fehlte bei der ersten Einheit der Derby-Woche auch Sheraldo Becker im Mannschaftstraining der Eisernen. Der Niederländer trainiere individuell, teilte Union mit.

Derweil soll am Mittwochvormittag die Entscheidung über die Zuschauerregelung für das Derby fallen. Die zuständige Senatsverwaltung für Inneres und Sport kündigte auf Anfrage an, am Dienstagnachmittag ein Gespräch mit Union und Hertha zu führen. Dabei werde es um die Sicherheit rund um das Hauptstadtduell sowie um das Hygienekonzept gehen. Das von Gastgeber Union zur Genehmigung eingereichte Konzept, das unter den in Berlin geltenden 2G-Bedingungen eine Vollauslastung der Alten Försterei (Fassungsvermögen: 22012 Zuschauer) vorsieht, müsse "überarbeitet werden", teilte die Senatsverwaltung für Inneres und Sport am Montagnachmittag mit, ohne Details nennen zu wollen.

Am Dienstag tagt der Berliner Senat. Möglicherweise ergeben sich dann - nicht nur für das anstehende Bundesliga-Derby zwischen den beiden Hauptstadtklubs - neue Auflagen für Veranstaltungen in der Hauptstadt.