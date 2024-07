Union startet in die Saisonvorbereitung - und Gosens ist dabei

Union Berlin ist in die Saisonvorbereitung gestartet. Es fehlten zwar noch einige EM-Fahrer, aber das Gros des Teams war da - ebenfalls dabei war Robin Gosens, dessen Zukunft nicht ganz klar ist.

Robin Gosens kam in der vergangenen Saison von Inter Mailand zu Union Berlin und etablierte sich bei den Eisernen auch als Stammspieler (30 Bundesliga-Spiele, sechs Tore, vier Vorlagen, kicker-Notenschnitt: 3,72). Zuletzt war aber nicht klar, ob er auch in Zukunft in Köpenick kicken wird, Interesse am Flügelmann gab es aus Italien: Bergamo, Bologna, Lazio und der FC Turin sollen die Fühler ausgestreckt haben.

In Berlin gab man sich wiederum gelassen. "Wie alle anderen Spieler wird er am 1. Juli vor Ort sein. Er hat bei uns noch Vertrag, danach richten wir uns", hatte Sport-Geschäftsführer Horst Heldt in einer Medienrunde vor wenigen Tagen gesagt. Und das war dann auch der Fall: Der 29-Jährige war am Montag zum Start der Vorbereitung da.

Gosens, der zuletzt als TV-Experte bei MagentaTV durchaus überzeugt hatte, gehörte gemeinsam mit Christopher Trimmel und Neuzugang Ivan Prtajin oder Rani Khedira zur ersten Gruppe von Profis, die sich in der Berliner Charité medizinischen Test unterzogen haben.

Nicht alle an Bord

Eine zweite Gruppe absolvierte derweil auf dem Trainingsgelände im Stadion An der Alten Försterei erste Leistungstests. Am Dienstag läuft es dann genau andersrum, ehe am Mittwoch der neue Trainer Bo Svensson zum ersten Balltraining bittet. Dieses wird dann öffentlich sein.

Alle Spieler wird der Däne dabei nicht begrüßen können, da mit Frederik Rönnow (Dänemark), Andras Schäfer (Ungarn), Leopold Querfeld (Österreich), Tymoteusz Puchacz (Polen) und der erst kürzlich vom HSV verpflichtete Laszlo Benes (Slowakei) die EM-Fahrer noch fehlen. Torwarttrainer Michael Gspurning fehlt ebenfalls, da er als Torwarttrainer der Österreicher noch bei der EM verweilt.

Union Berlin bestreitet sein erstes Testspiel der Vorbereitung am kommenden Samstag (15.30 Uhr) bei Regionalligist BSG Chemie Leipzig. Am 13, Juli reisen die Eisernen für sechs Tage ins Trainingslager nach Längenfeld in Österreich - es wird das erste von zwei geplanten Trainingslagern sein. Das zweite ist vom 28. Juli bis zum 3. August im brandenburgischen Neuruppin angedacht.