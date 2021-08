Union spielt am Donnerstag bei Kuopion PS

Seit Donnerstagnachmittag weiß der 1. FC Union, wer sein Gegner in den Play-offs zur Europa Conference League ist. Inzwischen hat die UEFA auch geklärt, wann das Hinspiel der Eisernen beim finnischen Kontrahenten Kuopion PS ausgetragen werden soll.

Union wird demnach am kommenden Donnerstag (19. August) im Olympiastadion von Helsinki gegen Kuopion PS zum Hinspiel in den Play-offs zur Europa Conference League antreten. Der 1. FC Union bestätigte den Termin am Freitagvormittag auf Anfrage. Die Anstoßzeit - geplant ist 18 Uhr - wird noch zwischen den Klubs geklärt. Möglicherweise kehrt Union noch am Abend des Spiels zurück nach Berlin, sollte das zeitlich umsetzbar sein.

Kuopion PS hatte sich in der Qualifikation zur Europa Conference League gegen den kasachischen Vertreter FC Astana durchgesetzt (1:1 und 4:3). Da in HJK Helsinki noch ein weiterer finnischer Klub international vertreten ist und beide Teams ihre Europapokal-Heimspiele im Olympiastadion in Helsinki austragen, war für das Play-off-Duell zwischen Kuopion und Union der Dienstag (17. August) als Ausweichtermin für den Fall angedacht, dass HJK am Donnerstag zu Hause antritt.

HJK erreichte aber nun die Play-offs zur Europa League und gastiert dort in der kommenden Woche bei Fenerbahce Istanbul. Damit ist das Olympiastadion in Helsinki frei für Unions erstes Europapokal-Spiel seit 20 Jahren.