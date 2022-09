Union sieht Platz 1 mit Augenzwinkern - Fischer blickt "anders" auf Tabelle

In der Bundesliga hat Union Berlin erstmals alle Konkurrenten hinter sich gelassen - und reist mit Selbstvertrauen nach Braga. Trainer Urs Fischer blickt "ein bisschen anders" auf die Tabelle.

In der Bundesliga ganz oben: die Profis des 1. FC Union Berlin. IMAGO/Eibner

Im kicker-Sonderheft zur Saison 2023/24 wird im Statistik-Teil unter der Rubrik "Alle Tabellenführer" ein neuer Vereinsname auftauchen. Als 34. Verein der Bundesliga-Geschichte schaffte der 1. FC Union Berlin erstmals den Sprung auf Rang eins.

"Spitzenreiter, Spitzenreiter"- und "Deutscher Meister wird nur der FCU"-Gesänge der mitgereisten Union-Anhänger schallten bereits nach dem 1:0-Erfolg beim 1. FC Köln durch das Müngersdorfer Stadion. Die Spieler ließen sich dabei gebührend vor dem Gästeblock feiern.

"Es wird sicher auch Phasen geben, die nicht so gut laufen"

Doch sie nahmen die historische Tabellenführung eher mit einem Augenzwinkern wahr. "Das haben wir in den letzten Wochen auch schon gehört. Wir wissen das aber einzuschätzen. Das war eine Menge Arbeit, die wir in Köln hatten. Von dem her ist es ein schönes Gefühl", sagte Mittelfeldmann Rani Khedira.

Statistisch richtig rund wurde die Angelegenheit aber erst gut zwei Stunden nach dem Abpfiff in Köln durch die Punktverluste des bisherigen Tabellenführers SC Freiburg gegen Borussia Mönchengladbach (0:0).

Die Eisernen genießen nach dem 13. Meisterschaftsspiel in Folge ohne Niederlage durchaus die Bundesliga von oben. Während sich vielleicht halb Köpenick die aktuelle Tabelle einrahmen wird, hat Trainer Urs Fischer die Meisterschale keinesfalls im Kopf. "Die Fans dürfen entsprechend feiern. Ich schaue das Ganze ein bisschen anders an. Wenn ich auf die Tabelle sehe, freue ich mich vor allem über die 14 Punkte", sagte Fischer. "Die helfen uns. Es warten noch schwierige englische Wochen auf uns. Es wird sicher auch Phasen geben, die nicht so gut laufen. Wenn es um die Tabelle geht, bleibt es nach wie vor eine Momentaufnahme."

So mancher Alt-Unioner wird darüber nachdenken, ob die Eisernen seit ihrer Klubgründung 1966 in der DDR-Oberliga auch mal den Platz an der Sonne innehatten. Nein, lautet die Antwort. In der höchsten ostdeutschen Spielklasse reichte es lediglich zwei Mal zu zwischenzeitlichen zweiten Plätzen: 1967/68 nach dem 7. Spieltag und 1970/71 nach der ersten Runde.

Khedira fordert in Braga "Minimum einen Punkt" - Rönnow dabei?

Union kann seine viel höher zu bewertende gesamtdeutsche Tabellenführung am Sonntag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg verteidigen. Das Augenmerk gilt aber erst einmal dem ersten Auswärtsspiel in der Europa League am Donnerstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) bei Sporting Braga.

In Portugal steht die Mannschaft nach dem 0:1 zu Hause gegen Royale Union Saint-Gilloise unter Zugzwang. Die bislang einzige Saison-Niederlage soll kaschiert werden. "Der letzte Donnerstag war nicht so gut. Nächsten Donnerstag geht es weiter. Wir sollten Minimum einen Punkt mit nach Hause nehmen", meinte Vizekapitän Khedira.

Offen ist, ob Stammtorwart Frederik Rönnow in Braga wieder zu Verfügung steht. Dessen Fußverletzung soll zu Wochenbeginn untersucht werden. In Köln kam an seiner Stelle die Leverkusener Leihgabe Lennart Grill zu einem erfolgreichen Pflichtspiel-Debüt im Union-Trikot.

Matthias Koch